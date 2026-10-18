article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çöp Kutusunu Mutfak Lavabosunun Altındaki Dolapta Tutmanın 5 Dezavantajı

Çöp Kutusunu Mutfak Lavabosunun Altındaki Dolapta Tutmanın 5 Dezavantajı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 16:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mutfakta çöp kutusunu göz önünden kaldırmanın en yaygın yolu, onu lavabonun altındaki dolaba koymak. Görüntü açısından mantıklı görünse de bu alışkanlığın sanılandan fazla dezavantajı var.

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapalı dolapta bekleyen çöp kısa sürede ağır bir koku yayıyor.

Kapalı dolapta bekleyen çöp kısa sürede ağır bir koku yayıyor.

Bir günden uzun bekleyen yemek artıkları kokmaya başlıyor ve bu koku bütün dolaba siniyor. Havalandırması olmayan kapalı alan, çöp torbasını bakteri ve küf için uygun bir ortama dönüştürüyor. Dolaba sığması için çoğu zaman kapaksız çöp kutusu kullanılması da kokuyu artırıyor.

Çöp atmak için her seferinde dolabı açmak hem zahmetli hem de hijyenik değil.

Çöp atmak için her seferinde dolabı açmak hem zahmetli hem de hijyenik değil.

Çöp atma ihtiyacı çoğu zaman eller kirliyken ortaya çıkıyor, bu yüzden dolap kulpu da kirleniyor. Iskalanan çöpler dolabın tabanına ya da yanındaki eşyaların üzerine düşüyor ve bu durum genellikle koku başlayana kadar fark edilmiyor.

Göz önünde olmayan çöpü atmak da kolayca unutuluyor.

Göz önünde olmayan çöpü atmak da kolayca unutuluyor.

Açıkta duran bir çöp kutusunun dolduğu hemen fark ediliyor ve bu, çöpün atılması gerektiğini sürekli hatırlatıyor. Dolabın içinde ise torba unutulup bir günden uzun süre kapalı alanda kalabiliyor.

Dolaba sığacak çöp kutusu küçük olmak zorunda, bu da dolap alanını boşa harcıyor.

Dolaba sığacak çöp kutusu küçük olmak zorunda, bu da dolap alanını boşa harcıyor.

Dolaptaki borular yüzünden seçenekler kısıtlanıyor ve küçük çöp kutusu çabucak doluyor. Çöp kutusunu dolaptan çıkardıktan sonra aynı alanı temizlik malzemeleri, saklama kapları ve bez çantalar için kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sürekli açılıp kapanan dolap zamanla zarar görüyor.

Sürekli açılıp kapanan dolap zamanla zarar görüyor.

Sık açılıp kapanan dolabın menteşeleri ve kulpları gevşeyebiliyor, kenarlardaki ahşap aşınabiliyor. Çöpten yayılan küf de çevredeki ahşap yüzeylere geçip kararmaya yol açabiliyor.

Önerilen çözüm ise kapaklı ve göze hoş görünen bir çöp kutusunu açıkta kullanmak. Pedallı modeller, evcil hayvanların çöpü karıştırmasını da zorlaştırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın