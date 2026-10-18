Çöp Kutusunu Mutfak Lavabosunun Altındaki Dolapta Tutmanın 5 Dezavantajı
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Kapalı dolapta bekleyen çöp kısa sürede ağır bir koku yayıyor.
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Çöp atmak için her seferinde dolabı açmak hem zahmetli hem de hijyenik değil.
Göz önünde olmayan çöpü atmak da kolayca unutuluyor.
Dolaba sığacak çöp kutusu küçük olmak zorunda, bu da dolap alanını boşa harcıyor.
Sürekli açılıp kapanan dolap zamanla zarar görüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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