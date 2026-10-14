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Çöp Kokularını Güneş Işığıyla Yok Eden Kapak Geliştirdiler

Çöp Kokularını Güneş Işığıyla Yok Eden Kapak Geliştirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 15:29
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Araştırmacılar, standart tekerlekli çöp kutularının kapağına takılan ve güneş ışığıyla çalışan bir parça geliştirdi. Gıda atıklarının çürürken saldığı kokulu bileşikleri parçalayan prototip, açık havadaki testlerde 40 günden uzun süre etkili kaldı.

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Çöpteki keskin kokunun başlıca nedenlerinden biri asetik asit.

Çöpteki keskin kokunun başlıca nedenlerinden biri asetik asit.

Çöp kutusundaki yiyecekler bozulurken havaya uçucu organik bileşikler salıyor. Sirkede de bulunan asetik asit, çürüyen atıkların keskin kokusunun başlıca nedenlerinden biri.

Kapak altına yerleştirilen aktif karbon filtreler bileşiklerin bir kısmını tutabiliyor, ancak sıcak ve nemli havada etkileri azalıyor. Çalışmanın yazarlarından Jinlong Wang, kokunun sokağa yayılmasına izin vermek yerine onu kaynağında, çöp kutusunun içinde yok etmek istediklerini söylüyor.

Güneş ışığıyla çalışan katalizör asetik asidi parçalıyor.

Güneş ışığıyla çalışan katalizör asetik asidi parçalıyor.

Ekip, katalizörün temeli olarak mangan dioksiti seçti. Güneş ışığıyla etkinleşen malzeme uçucu organik asitleri tutabiliyor ve asetik asitteki kimyasal bağların kopmasına yardım ediyor.

Araştırmacılar mangan dioksite lityum ekleyerek malzemenin asetik asidi parçalama gücünü artırdı. Laboratuvar deneylerinde değiştirilmiş katalizör, işlem görmemiş mangan dioksitten ve aktif karbondan daha iyi sonuç verdi, nemli ortamda da performansını korudu.

Çöp kutusu kapağına takılan parça 40 günden uzun süre işe yaradı.

Çöp kutusu kapağına takılan parça 40 günden uzun süre işe yaradı.

Açık hava deneyi için ekip, gazların geçmesine izin veren ve güneş ışığını katalizöre yönlendiren şeffaf bir parça tasarladı. Çıkarılabilir modülün içindeki mercek, gelen ışığı katalizör katmanına odaklıyor.

Testte meyve, ekmek ve şarap kalıntıları çürürken katalizör ortaya çıkan asetik asidi sürekli parçaladı ve doğal güneş ışığı altında 40 günden uzun süre etkili kaldı. Wang, geleneksel yöntemlerde katalizörün elektrikle ısıtılarak çalıştırıldığını, kendilerinin ise ışık kullandığını vurguluyor. Çalışma ACS Environmental Science & Technology dergisinde yayımlandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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