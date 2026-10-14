Çöp Kokularını Güneş Işığıyla Yok Eden Kapak Geliştirdiler

Ekip, katalizörün temeli olarak mangan dioksiti seçti. Güneş ışığıyla etkinleşen malzeme uçucu organik asitleri tutabiliyor ve asetik asitteki kimyasal bağların kopmasına yardım ediyor.

Araştırmacılar mangan dioksite lityum ekleyerek malzemenin asetik asidi parçalama gücünü artırdı. Laboratuvar deneylerinde değiştirilmiş katalizör, işlem görmemiş mangan dioksitten ve aktif karbondan daha iyi sonuç verdi, nemli ortamda da performansını korudu.