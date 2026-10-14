Çöp Kokularını Güneş Işığıyla Yok Eden Kapak Geliştirdiler
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Çöpteki keskin kokunun başlıca nedenlerinden biri asetik asit.
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Güneş ışığıyla çalışan katalizör asetik asidi parçalıyor.
Çöp kutusu kapağına takılan parça 40 günden uzun süre işe yaradı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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