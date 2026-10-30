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Yaşam
Fırına Odun Olacaktı: 300 Yıllık Cami 50 Lirayla Kurtuldu

Fırına Odun Olacaktı: 300 Yıllık Cami 50 Lirayla Kurtuldu

Samsun
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 10:10
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Samsun'da odun olarak yakılmak üzere bir fırıncıya satılan 300 yıllık ahşap cami, son anda kurtarıldı.

Caminin hikâyesi 2010'da, Ladik'te Ambarköy Açık Hava Müzesi projesi için yapılan saha taramaları sırasında ortaya çıktı. Salıpazarı'na bağlı Yenidoğan köyündeki tarihi yapı, bin 400 liraya fırıncıya satılmıştı.

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"Bin 450 Lira Ver, O Camiyi Al"

"Bin 450 Lira Ver, O Camiyi Al"

Dönemin Ladik Kaymakamı Kadir Perçi, durumu telefonla haber veren Özel İdare müdürüne tek bir talimat verdi: Fırıncının ödediğinden 50 lira fazlasını verip camiyi almak.

Perçi, 'Camiyi de gidip yerinde gördük. Güzel bir camiydi. Belli bölümleri deforme olmuştu' diye anlattı. Caminin tescil işlemleri yapıldı, Samsun Müze Müdürlüğüyle birlikte çalışıldı.

Parça Parça Numaralandırılıp Taşındı

Parça Parça Numaralandırılıp Taşındı

Caminin bütün parçaları tek tek numaralandırıldı. Arkeologların ve sanat tarihçilerinin teknik desteğiyle Ambarköy'de hazırlanan alana taşınıp yeniden kuruldu.

Camiye, Ladik'te yetişmiş Osmanlı Şeyhülislamı Mehmet Efendi'nin adı verildi. 14 bin metrekarelik Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde caminin yanı sıra köy mektebi, konak ve eskiden ordu için tahıl stoklanan ambarlar da bulunuyor. Proje 4 yılda tamamlandı.

80 Ahşap Cami de Restore Edildi

80 Ahşap Cami de Restore Edildi

Perçi'ye göre Samsun, Canik Dağları'ndaki ormanlar sayesinde Osmanlı'nın son döneminde çok sayıda ahşap camiye ev sahipliği yaptı. Kaymakamlığı döneminde bu mirastan 80 caminin tescil edilip restore edilmesine de öncülük etti.

Bugün Ladik girişindeki Ambarköy, ilçeye gelenlerin ilk uğrak noktası. Bir fırında yakılmak üzere olan cami ise burada ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bazen 300 yıllık bir mirası kurtarmak için 50 lira yeterli.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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