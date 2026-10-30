Fırına Odun Olacaktı: 300 Yıllık Cami 50 Lirayla Kurtuldu
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Samsun'da odun olarak yakılmak üzere bir fırıncıya satılan 300 yıllık ahşap cami, son anda kurtarıldı.
Caminin hikâyesi 2010'da, Ladik'te Ambarköy Açık Hava Müzesi projesi için yapılan saha taramaları sırasında ortaya çıktı. Salıpazarı'na bağlı Yenidoğan köyündeki tarihi yapı, bin 400 liraya fırıncıya satılmıştı.
"Bin 450 Lira Ver, O Camiyi Al"
Parça Parça Numaralandırılıp Taşındı
80 Ahşap Cami de Restore Edildi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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