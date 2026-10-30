Fırına Odun Olacaktı: 300 Yıllık Cami 50 Lirayla Kurtuldu

Perçi'ye göre Samsun, Canik Dağları'ndaki ormanlar sayesinde Osmanlı'nın son döneminde çok sayıda ahşap camiye ev sahipliği yaptı. Kaymakamlığı döneminde bu mirastan 80 caminin tescil edilip restore edilmesine de öncülük etti.

Bugün Ladik girişindeki Ambarköy, ilçeye gelenlerin ilk uğrak noktası. Bir fırında yakılmak üzere olan cami ise burada ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bazen 300 yıllık bir mirası kurtarmak için 50 lira yeterli.