article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ruslar Yıkmıştı, 219 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Türkiye ve Ermenistan'dan Tarihi Adım

Ruslar Yıkmıştı, 219 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Türkiye ve Ermenistan'dan Tarihi Adım

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 12:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri üzerindeki tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı. Köprünün dairesel kemeri 1807'de yıkılmış ve günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşmıştı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakan Uraloğlu, tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içinde bulunan tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon uygulama ihalesinin 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Sözleşmenin 28 Eylül'de imzalandığını belirten Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan köprünün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını söyledi.

Tarihi köprünün yeniden inşasıyla İpek Yolu'nun önemli kültürel miraslarından birinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği belirtildi.

10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen köprünün kemeri 1807'de yıkıldı.

10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen köprünün kemeri 1807'de yıkıldı.

Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer alan köprü, 10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edildi. Uraloğlu'na göre yapı İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak kullanıldı ve yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri oldu.

Köprü özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahipti. Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunuyor. 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri 16 Ekim 1807'de yıkıldı ve günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaştı. Ani Antik Kenti, 21 kültür varlığıyla birlikte 2016'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Restorasyon, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında ortak komisyon koordinasyonunda yürütülecek.

Restorasyon, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında ortak komisyon koordinasyonunda yürütülecek.

Uraloğlu, restorasyon çalışmalarının iki ülke arasında yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti. Çalışmaların kapsamını ve yöntemini belirleyen protokol 4 Mayıs 2026'da Erivan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de yer aldığı bir ortak komisyon restorasyon sürecini yürütecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın