Ruslar Yıkmıştı, 219 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Türkiye ve Ermenistan'dan Tarihi Adım

Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer alan köprü, 10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edildi. Uraloğlu'na göre yapı İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak kullanıldı ve yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri oldu.

Köprü özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahipti. Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunuyor. 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri 16 Ekim 1807'de yıkıldı ve günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaştı. Ani Antik Kenti, 21 kültür varlığıyla birlikte 2016'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.