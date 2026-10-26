Ruslar Yıkmıştı, 219 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Türkiye ve Ermenistan'dan Tarihi Adım
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri üzerindeki tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı. Köprünün dairesel kemeri 1807'de yıkılmış ve günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşmıştı.
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Bakan Uraloğlu, tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.
10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen köprünün kemeri 1807'de yıkıldı.
Restorasyon, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında ortak komisyon koordinasyonunda yürütülecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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