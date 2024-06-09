Kamyonet Kasasında İstanbul'u Gezerek Çaldı! Dünyaca Ünlü Piyanist Evgeny Grinko'dan 'Gündüz Gece' Performansı

Kısa süre önce Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini yorumlayarak dinleyenlerin beğenisine sunan dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, eseri İstanbul sokaklarında kamyonet kasasında gezerek çaldı.
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Geçtiğimiz aylarda ünlü halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini yeniden yorumlayan piyanist Evgeny Grinko yeni yorumunu kliple birleştirdi.
Bir kamyonet kasasında İstanbul'u gezerek eseri çalan Grinko'nun videosunu izleyenler görüntülere hayran kaldı.
İşte o görüntüler; 📹
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