Görüş Bildir
Haberler
Video
Jeofizik Yüksek Mühendisi Volkan Sevilgen: 'Hatay'daki Yıkım Atom Bombası Sonrası Gibi'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Volkan Sevilgen: 'Hatay'daki Yıkım Atom Bombası Sonrası Gibi'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 15:12

İçerik Devam Ediyor

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına katılan jeofizik yüksek mühendisi Volkan Sevilgen, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Hatay'da büyük bir yıkıma neden olan depremler ile ilgili konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatay'da meydana gelen depremlerin uydu görüntülerini de paylaşan Volkan Sevilgen, yaşanan yıkımı atom bombası hasarına benzetti.

Hatay'da meydana gelen depremlerin uydu görüntülerini de paylaşan Volkan Sevilgen, yaşanan yıkımı atom bombası hasarına benzetti.

Volkan Sevilgen o yayında, 'Hatay diye bir yer kalmadığını görüyoruz, adeta atom bombası atılmış bir yer gibi. Şehrin özellikle batı kesiminin tamamen yok olduğunu görüyoruz. Çok korkunç bir şey' dedi.

Volkan Sevilgen o yayında, 'Hatay diye bir yer kalmadığını görüyoruz, adeta atom bombası atılmış bir yer gibi. Şehrin özellikle batı kesiminin tamamen yok olduğunu görüyoruz. Çok korkunç bir şey' dedi.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
KoSeKu

inşaat mühendisliği: am i a joke to you?