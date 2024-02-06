Jeofizik Yüksek Mühendisi Volkan Sevilgen: 'Hatay'daki Yıkım Atom Bombası Sonrası Gibi'

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına katılan jeofizik yüksek mühendisi Volkan Sevilgen, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Hatay'da büyük bir yıkıma neden olan depremler ile ilgili konuştu.
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Hatay'da meydana gelen depremlerin uydu görüntülerini de paylaşan Volkan Sevilgen, yaşanan yıkımı atom bombası hasarına benzetti.
Volkan Sevilgen o yayında, 'Hatay diye bir yer kalmadığını görüyoruz, adeta atom bombası atılmış bir yer gibi. Şehrin özellikle batı kesiminin tamamen yok olduğunu görüyoruz. Çok korkunç bir şey' dedi.
İşte o anlar: 👇
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