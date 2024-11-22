İzmir'de Bir Okulda Öğrenciler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganları Attı

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nin ardından olaylar durulmadı bildiğiniz üzere. Törene Kara Harp Okulu mezunlarının kılıç çatma ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlar damgasını vurdu. Törenin ardından soruşturma açıldı ve bazı teğmenlerimiz disipline sevk edildi. Bu olay pek çok kişi tarafından oldukça tepki gördü. Ülkenin dört bir yanından teğmenlerimize destek geldi.