İzmir'de Bir Okulda Öğrenciler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganları Attı

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Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nin ardından olaylar durulmadı bildiğiniz üzere. Törene Kara Harp Okulu mezunlarının kılıç çatma ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlar damgasını vurdu. Törenin ardından soruşturma açıldı ve bazı teğmenlerimiz disipline sevk edildi. Bu olay pek çok kişi tarafından oldukça tepki gördü. Ülkenin dört bir yanından teğmenlerimize destek geldi.
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İzmir'de bir ortaokulda öğrenciler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.
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O anlar, okulun çevresindeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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