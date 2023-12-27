İTÜ İşletme Mühendisliği Okuyan Genç: 'Amiin Diyen Kızın 1-2 Ayda Kazandığını 30 Yılda Biriktiremeyeceğiz'

'@tacarcagla' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği okuduğunu belirten kadın, 'Size de ben şu an boşuna okuyorum hissi oluyor mu?' diyerek yaptığı paylaşım ile gündem oldu.