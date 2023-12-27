İTÜ İşletme Mühendisliği Okuyan Genç: 'Amiin Diyen Kızın 1-2 Ayda Kazandığını 30 Yılda Biriktiremeyeceğiz'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Çağla o paylaşımında Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisinde okuduğunu, kendini iyi bir şekilde geliştirdiğinden bahsedip, mezun olup iş hayatına atıldığında ise asla kaliteli bir ev ya da araba sahibi olamayacağından bahsediyor.
'Amiin' diyerek fenomen olan Gizem Yıldız'ı örnek vererek sözlerine devam eden Çağla, sosyal medyada ünlü olan kişilerin 1-2 ayda kazandıklarını 30 yıl çalışıp biriktiremeyeceğinden bahsedip, 'İyi şartlarda yaşamak isterim' diyerek de gelecek kaygısı yaşadığını anlattı.
İşte o anlar: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Cevap veriyorum evet boşuna okuyorsunuz :( demir uatası kaynakcı duvar ustası bunların hepsi senden daha cok kazanacak)
Çocuğu başarısız velilere, incitmeden kırmadan hep derim ki herkes üniversite okuyacak diye bir kaide yok, çocuklarınızı bir sanata yönlendirin erkek berberl... Devamını Gör
size simdi okumasan zengin olmanin anahtatini veriyorum. 1. Once bir guzellik merkezi 2. Youtubeda gorgusuz videolar 3. Ailecek mutlu hac videolari 4. Ya... Devamını Gör
işletme okuyorsan migros a enfazla şube müdürü olursun