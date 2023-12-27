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İTÜ İşletme Mühendisliği Okuyan Genç: 'Amiin Diyen Kızın 1-2 Ayda Kazandığını 30 Yılda Biriktiremeyeceğiz'

İTÜ İşletme Mühendisliği Okuyan Genç: 'Amiin Diyen Kızın 1-2 Ayda Kazandığını 30 Yılda Biriktiremeyeceğiz'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 13:57

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'@tacarcagla' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği okuduğunu belirten kadın, 'Size de ben şu an boşuna okuyorum hissi oluyor mu?' diyerek yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

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Çağla o paylaşımında Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisinde okuduğunu, kendini iyi bir şekilde geliştirdiğinden bahsedip, mezun olup iş hayatına atıldığında ise asla kaliteli bir ev ya da araba sahibi olamayacağından bahsediyor.

Çağla o paylaşımında Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisinde okuduğunu, kendini iyi bir şekilde geliştirdiğinden bahsedip, mezun olup iş hayatına atıldığında ise asla kaliteli bir ev ya da araba sahibi olamayacağından bahsediyor.

'Amiin' diyerek fenomen olan Gizem Yıldız'ı örnek vererek sözlerine devam eden Çağla, sosyal medyada ünlü olan kişilerin 1-2 ayda kazandıklarını 30 yıl çalışıp biriktiremeyeceğinden bahsedip, 'İyi şartlarda yaşamak isterim' diyerek de gelecek kaygısı yaşadığını anlattı.

'Amiin' diyerek fenomen olan Gizem Yıldız'ı örnek vererek sözlerine devam eden Çağla, sosyal medyada ünlü olan kişilerin 1-2 ayda kazandıklarını 30 yıl çalışıp biriktiremeyeceğinden bahsedip, 'İyi şartlarda yaşamak isterim' diyerek de gelecek kaygısı yaşadığını anlattı.

Gizem Yıldız'ın 'Amiin' diyerek fenomen olmasını sağlayan o videoyu da burada paylaşmıştık: 👇

İşte o anlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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o. k.

Cevap veriyorum evet boşuna okuyorsunuz :( demir uatası kaynakcı duvar ustası bunların hepsi senden daha cok kazanacak)

Vengo

Çocuğu başarısız velilere, incitmeden kırmadan hep derim ki herkes üniversite okuyacak diye bir kaide yok, çocuklarınızı bir sanata yönlendirin erkek berberl... Devamını Gör

mert

size simdi okumasan zengin olmanin anahtatini veriyorum. 1. Once bir guzellik merkezi 2. Youtubeda gorgusuz videolar 3. Ailecek mutlu hac videolari 4. Ya... Devamını Gör

Selam Özbakan

işletme okuyorsan migros a enfazla şube müdürü olursun