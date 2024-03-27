İstanbul Seçimleri 'Game of Thrones' Evreninde: 'Milli Ejderhalarımızı Yetiştiriyoruz'

Yapay zeka işleri ile dikkat çeken Teginart, 'Game of İstanbul' serisinin ikincisini yayınladı. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için Şubat ayında Game of İstanbul isimli bir çalışma yayınlayan Teginart, beğenilen çalışmasının ikincisini yayınladı.