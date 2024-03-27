İstanbul Seçimleri 'Game of Thrones' Evreninde: 'Milli Ejderhalarımızı Yetiştiriyoruz'

Yapay zeka işleri ile dikkat çeken Teginart, 'Game of İstanbul' serisinin ikincisini yayınladı. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için Şubat ayında Game of İstanbul isimli bir çalışma yayınlayan Teginart, beğenilen çalışmasının ikincisini yayınladı.
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Teginart, 'Game of İstanbul' çalışmasıyla yerel seçimlerini Game of Thrones evrenine taşırken, adayları ve siyasi parti liderlerini de çalışmasına ekledi.
Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a birçok kişiyi yapay zeka ile Game of Thrones evreninde izlediğimiz çalışmada İstanbul için yarışan asıl adaylar Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u da görüyoruz. Çalışmada ayrıca İlber Ortaylı ve Celal Şengör gibi isimler de yer alıyor.
'Turşuhan koş bir tanem rızık zamanı' sözleriyle de yakın zamanda fenomen olan TikTok kullanıcısına da yer verilen çalışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'Milli ejderhalarımızı yetiştiriyoruz' diyor.
Serinin iki videosunun sonu da Naci Görür'ün 'Deprem is coming' sözleriyle bitiyor.
İşte o Game of İstanbul isimli çalışmanın 2. videosu: 👇
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Serinin ilk videosu: 👇
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