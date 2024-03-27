Görüş Bildir
Haberler
Video
İstanbul Seçimleri 'Game of Thrones' Evreninde: 'Milli Ejderhalarımızı Yetiştiriyoruz'

İstanbul Seçimleri 'Game of Thrones' Evreninde: 'Milli Ejderhalarımızı Yetiştiriyoruz'

Yerel Seçim Yapay Zeka seçim
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 09:36

İçerik Devam Ediyor

Yapay zeka işleri ile dikkat çeken Teginart, 'Game of İstanbul' serisinin ikincisini yayınladı. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için Şubat ayında Game of İstanbul isimli bir çalışma yayınlayan Teginart, beğenilen çalışmasının ikincisini yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Teginart, 'Game of İstanbul' çalışmasıyla yerel seçimlerini Game of Thrones evrenine taşırken, adayları ve siyasi parti liderlerini de çalışmasına ekledi.

Teginart, 'Game of İstanbul' çalışmasıyla yerel seçimlerini Game of Thrones evrenine taşırken, adayları ve siyasi parti liderlerini de çalışmasına ekledi.

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a birçok kişiyi yapay zeka ile Game of Thrones evreninde izlediğimiz çalışmada İstanbul için yarışan asıl adaylar Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u da görüyoruz. Çalışmada ayrıca İlber Ortaylı ve Celal Şengör gibi isimler de yer alıyor.

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a birçok kişiyi yapay zeka ile Game of Thrones evreninde izlediğimiz çalışmada İstanbul için yarışan asıl adaylar Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u da görüyoruz. Çalışmada ayrıca İlber Ortaylı ve Celal Şengör gibi isimler de yer alıyor.

'Turşuhan koş bir tanem rızık zamanı' sözleriyle de yakın zamanda fenomen olan TikTok kullanıcısına da yer verilen çalışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'Milli ejderhalarımızı yetiştiriyoruz' diyor.

'Turşuhan koş bir tanem rızık zamanı' sözleriyle de yakın zamanda fenomen olan TikTok kullanıcısına da yer verilen çalışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'Milli ejderhalarımızı yetiştiriyoruz' diyor.

Serinin iki videosunun sonu da Naci Görür'ün 'Deprem is coming' sözleriyle bitiyor.

Serinin iki videosunun sonu da Naci Görür'ün 'Deprem is coming' sözleriyle bitiyor.

İşte o Game of İstanbul isimli çalışmanın 2. videosu: 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Serinin ilk videosu: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?