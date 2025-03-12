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İstanbul’da Trafik Kavgasında “Bu Nasıl Rahatlık?” Dedirten Diyalog!

İstanbul’da Trafik Kavgasında “Bu Nasıl Rahatlık?” Dedirten Diyalog!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 10:14

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Trafikte saldırgan tavırlar sergileyen sürücülere yönelik yaptırımlar son dönemde sıkılaştırılırken, araçtan inen sürücülerin ehliyetine el konulması planlanıyor. Trafiğin en yoğun olduğu şehir İstanbul’da yaşanan bir kavga ise bu kuralı gündeme getirdi. Kavga eden iki sürücünün arasındaki ilginç diyalog şaşkınlık yarattı.

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Trafikte çıkan bir tartışmada, bir sürücü aracından inerek diğer aracın yanına geldi. O anları kayda alan diğer sürücü, karşısındaki kişiye “Arabadan indin, ehliyetin gidiyor.” dedi.

Trafikte çıkan bir tartışmada, bir sürücü aracından inerek diğer aracın yanına geldi. O anları kayda alan diğer sürücü, karşısındaki kişiye “Arabadan indin, ehliyetin gidiyor.” dedi.

Ancak aracından inen kişi beklenmedik bir yanıt vererek “Ehliyetim zaten yok.” dedi.

Ancak aracından inen kişi beklenmedik bir yanıt vererek “Ehliyetim zaten yok.” dedi.

Pek çok kişi ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkan adamı eleştirerek “Bu nasıl rahatlık?” yorumunda bulunurken, olay trafikteki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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