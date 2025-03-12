İstanbul’da Trafik Kavgasında “Bu Nasıl Rahatlık?” Dedirten Diyalog!

Trafikte saldırgan tavırlar sergileyen sürücülere yönelik yaptırımlar son dönemde sıkılaştırılırken, araçtan inen sürücülerin ehliyetine el konulması planlanıyor. Trafiğin en yoğun olduğu şehir İstanbul’da yaşanan bir kavga ise bu kuralı gündeme getirdi. Kavga eden iki sürücünün arasındaki ilginç diyalog şaşkınlık yarattı.