İstanbul’da Trafik Kavgasında “Bu Nasıl Rahatlık?” Dedirten Diyalog!

Trafikte saldırgan tavırlar sergileyen sürücülere yönelik yaptırımlar son dönemde sıkılaştırılırken, araçtan inen sürücülerin ehliyetine el konulması planlanıyor. Trafiğin en yoğun olduğu şehir İstanbul’da yaşanan bir kavga ise bu kuralı gündeme getirdi. Kavga eden iki sürücünün arasındaki ilginç diyalog şaşkınlık yarattı.
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Trafikte çıkan bir tartışmada, bir sürücü aracından inerek diğer aracın yanına geldi. O anları kayda alan diğer sürücü, karşısındaki kişiye “Arabadan indin, ehliyetin gidiyor.” dedi.
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Ancak aracından inen kişi beklenmedik bir yanıt vererek “Ehliyetim zaten yok.” dedi.
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