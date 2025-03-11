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Bursa’da Yıkım Manzarası: Kepçeyi Çatıda Görenler İftar Saatini Bekliyor!

Bursa’da Yıkım Manzarası: Kepçeyi Çatıda Görenler İftar Saatini Bekliyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 10:11

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Bursa’da tarihi surların önüne yapılan ve görüntü kirliliği oluşturan binalar için kamulaştırma kararı alınmasının ardından yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkımlarda, caddenin üzerindeki birahaneler kaldırılırken, surlar yeniden gün yüzüne çıktı.

Ancak yıkım kadar ilginç olan bir başka detay daha var! Vinçlerin, 5 katlı binaların yıkımı için çatıya bıraktığı kepçeler vatandaşların gözdesi haline geldi.

(İHA)

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Yıkım sürecini adeta bir film sahnesi gibi izleyen Bursalılar, çalışmaları yakından takip ediyor.

Yıkım sürecini adeta bir film sahnesi gibi izleyen Bursalılar, çalışmaları yakından takip ediyor.

Hatta bazıları kilometrelerce uzaklardan gelip iftar saatine kadar zaman geçirmek için bu ilginç manzarayı izlemeyi tercih ediyor.

Çalışmaları keyifle takip eden vatandaşlar ise şöyle konuştu:

Çalışmaları keyifle takip eden vatandaşlar ise şöyle konuştu:

'Buradaki yıkımların başlaması sevindirici. Aynı zamanda izlemesi de çok keyifli. Amcalar pür dikkat takip ediyor, ben de onlarla birlikte izliyorum'

'Setbaşı’ndan buraya gelip yıkımları izliyorum. Aşağıdan izleyince para istiyorlar, biz de burada izliyoruz'

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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