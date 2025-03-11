Bursa’da Yıkım Manzarası: Kepçeyi Çatıda Görenler İftar Saatini Bekliyor!

Bursa’da tarihi surların önüne yapılan ve görüntü kirliliği oluşturan binalar için kamulaştırma kararı alınmasının ardından yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkımlarda, caddenin üzerindeki birahaneler kaldırılırken, surlar yeniden gün yüzüne çıktı.
Ancak yıkım kadar ilginç olan bir başka detay daha var! Vinçlerin, 5 katlı binaların yıkımı için çatıya bıraktığı kepçeler vatandaşların gözdesi haline geldi.
(İHA)
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Yıkım sürecini adeta bir film sahnesi gibi izleyen Bursalılar, çalışmaları yakından takip ediyor.
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Çalışmaları keyifle takip eden vatandaşlar ise şöyle konuştu:
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