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İstanbul’da Sokakta Yaşayan Adam, Hayvan Dostlarıyla Kurduğu Düzeni Anlattı

İstanbul’da Sokakta Yaşayan Adam, Hayvan Dostlarıyla Kurduğu Düzeni Anlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 14:09

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İstanbul’da yıllardır sokakta yaşayan bir adam, hayatını paylaştığı sokak hayvanlarıyla kurduğu özel bağı anlattı. @enginkarayilan isimli içerik üreticisinin paylaştığı videoda, yedi yıldır Aksaray metro durağının yakınlarında yaşamını sürdüren vatandaş, birlikte yaşadığı sokak köpekleri ve kedisiyle nasıl bir düzen oluşturduğunu aktardı.

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Her bir hayvan dostunu tek tek tanıtan adam, onlarla kurduğu güçlü bağı ve sokakta birlikte hayatta kalma mücadelesini gözler önüne serdi.

Her bir hayvan dostunu tek tek tanıtan adam, onlarla kurduğu güçlü bağı ve sokakta birlikte hayatta kalma mücadelesini gözler önüne serdi.

Sevimli dostlarıyla paylaştığı sıcak anlar izleyenlerin ilgisini çekerken, bu özel yaşam hikayesi sokak hayatının zorluklarını ve insan-hayvan dostluğunun gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Sevimli dostlarıyla paylaştığı sıcak anlar izleyenlerin ilgisini çekerken, bu özel yaşam hikayesi sokak hayatının zorluklarını ve insan-hayvan dostluğunun gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Videonun tamamı için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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