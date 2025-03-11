İstanbul’da Sokakta Yaşayan Adam, Hayvan Dostlarıyla Kurduğu Düzeni Anlattı

İstanbul’da yıllardır sokakta yaşayan bir adam, hayatını paylaştığı sokak hayvanlarıyla kurduğu özel bağı anlattı. @enginkarayilan isimli içerik üreticisinin paylaştığı videoda, yedi yıldır Aksaray metro durağının yakınlarında yaşamını sürdüren vatandaş, birlikte yaşadığı sokak köpekleri ve kedisiyle nasıl bir düzen oluşturduğunu aktardı.