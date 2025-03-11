Kahramanmaraş’ta Fırıncılığa Şık Dokunuş: Takım Elbiseyle Çalışan Gençler Dikkat Çekti

Kaynak: https://www.iha.com.tr/kahramanmaras-...
Kahramanmaraş’ta üç genç girişimci, fırıncılık mesleğine farklı bir bakış açısı kazandırdı. Geleneksel yöntemleri modern bir anlayışla harmanlayan Mehmet Çağlarsu , Emre Bolat ve Hurşit Kaan Bolat, takım elbiseyle çalışarak müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı.
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Onikişubat ilçesinde fırıncılık yapan gençler, bu mesleği sadece pide ve ekmek pişirmek olarak görmeyip, işlerini bir sanat ve hizmet anlayışıyla ele aldı.
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13 yıldır fırıncılık yapan genç girişimciler, bu farklı konseptin müşteriler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.
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