Kahramanmaraş’ta Fırıncılığa Şık Dokunuş: Takım Elbiseyle Çalışan Gençler Dikkat Çekti

Takım elbiseyle çalışma fikrinin sektöre yenilik katmak amacıyla ortaya çıktığını belirten Emre Bolat, “Bu işi çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Fırıncılığa farklı bir bakış açısı kazandırmak istedik ve dünyada benzeri olmayan bir uygulamaya imza attık” diye konuştu.