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Kahramanmaraş’ta Fırıncılığa Şık Dokunuş: Takım Elbiseyle Çalışan Gençler Dikkat Çekti

Kahramanmaraş’ta Fırıncılığa Şık Dokunuş: Takım Elbiseyle Çalışan Gençler Dikkat Çekti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 12:37

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Kahramanmaraş’ta üç genç girişimci, fırıncılık mesleğine farklı bir bakış açısı kazandırdı. Geleneksel yöntemleri modern bir anlayışla harmanlayan Mehmet Çağlarsu , Emre Bolat  ve Hurşit Kaan Bolat, takım elbiseyle çalışarak müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/kahramanmaras-...
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Onikişubat ilçesinde fırıncılık yapan gençler, bu mesleği sadece pide ve ekmek pişirmek olarak görmeyip, işlerini bir sanat ve hizmet anlayışıyla ele aldı.

Onikişubat ilçesinde fırıncılık yapan gençler, bu mesleği sadece pide ve ekmek pişirmek olarak görmeyip, işlerini bir sanat ve hizmet anlayışıyla ele aldı.

13 yıldır fırıncılık yapan genç girişimciler, bu farklı konseptin müşteriler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

13 yıldır fırıncılık yapan genç girişimciler, bu farklı konseptin müşteriler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Takım elbiseyle çalışma fikrinin sektöre yenilik katmak amacıyla ortaya çıktığını belirten Emre Bolat, “Bu işi çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Fırıncılığa farklı bir bakış açısı kazandırmak istedik ve dünyada benzeri olmayan bir uygulamaya imza attık” diye konuştu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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