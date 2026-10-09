İstanbul'da Ters Şeride Girip Polisten Kaçan Motosikletliyi Polis Tek Hamlede İndirdi

Kanuna göre iki ayrı ihlalin karşılığı olan cezalar şöyle: Yerleşim yerindeki bölünmüş yolda ters istikamete girmenin cezası 20 bin lira. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmanın bedeli ise 200 bin lira. Bu ikisi toplandığında motosikletlinin ödemesi gereken tutar 220 bin liraya çıkıyor. Düzenleme motosikletlere özgü değil, tüm araç sürücüleri için geçerli. Cezalar idari para cezası olarak kesiliyor ve genel kural olarak tebliğden itibaren 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Cezalar bununla sınırlı kalmıyor. Dur ihtarına uymayan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuluyor, aracı da 60 gün boyunca trafikten men ediliyor. Ceza ödenmeden ehliyetin iadesi de yapılmıyor. Yani motosikletli hem ağır bir para cezası ödeyecek hem de iki ay boyunca ne ehliyet ne de motosiklet kullanabilecek.