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İstanbul'da Ters Şeride Girip Polisten Kaçan Motosikletliyi Polis Tek Hamlede İndirdi

İstanbul'da Ters Şeride Girip Polisten Kaçan Motosikletliyi Polis Tek Hamlede İndirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 17:20

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İstanbul'da trafikte ters şeride giren bir motosiklet sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan sürücünün o anları, polis motosikletinden çekilen ve Çağdaş Evren Şenlik'in paylaştığı görüntülerle ortaya çıktı. Trafikte ters istikamette ilerlemek ile polisin 'dur' ihtarına uymamak, 27 Şubat 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun'la getirilen düzenlemede ağır para cezalarına bağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı da düzenlemenin yayımlandığı gün yürürlüğe girdiğini duyurdu. Üstelik ehliyete el konulması ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar da para cezalarının üzerine ekleniyor.

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Ters yön ve dur ihtarına uymama cezası toplamda 220 bin lirayı buluyor

Ters yön ve dur ihtarına uymama cezası toplamda 220 bin lirayı buluyor

Kanuna göre iki ayrı ihlalin karşılığı olan cezalar şöyle: Yerleşim yerindeki bölünmüş yolda ters istikamete girmenin cezası 20 bin lira. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmanın bedeli ise 200 bin lira. Bu ikisi toplandığında motosikletlinin ödemesi gereken tutar 220 bin liraya çıkıyor. Düzenleme motosikletlere özgü değil, tüm araç sürücüleri için geçerli. Cezalar idari para cezası olarak kesiliyor ve genel kural olarak tebliğden itibaren 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Cezalar bununla sınırlı kalmıyor. Dur ihtarına uymayan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuluyor, aracı da 60 gün boyunca trafikten men ediliyor. Ceza ödenmeden ehliyetin iadesi de yapılmıyor. Yani motosikletli hem ağır bir para cezası ödeyecek hem de iki ay boyunca ne ehliyet ne de motosiklet kullanabilecek.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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