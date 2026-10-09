İstanbul'da Ters Şeride Girip Polisten Kaçan Motosikletliyi Polis Tek Hamlede İndirdi

İstanbul'da trafikte ters şeride giren bir motosiklet sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan sürücünün o anları, polis motosikletinden çekilen ve Çağdaş Evren Şenlik'in paylaştığı görüntülerle ortaya çıktı. Trafikte ters istikamette ilerlemek ile polisin 'dur' ihtarına uymamak, 27 Şubat 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun'la getirilen düzenlemede ağır para cezalarına bağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı da düzenlemenin yayımlandığı gün yürürlüğe girdiğini duyurdu. Üstelik ehliyete el konulması ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar da para cezalarının üzerine ekleniyor.
Ters yön ve dur ihtarına uymama cezası toplamda 220 bin lirayı buluyor
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