İstanbul’da E-5’in Ortasında Durup Tuvaletlerini Yaptılar!

Sosyal medyada asayisberkemal34_ hesabından paylaşılan videoda, İstanbul’da E-5’te arabasını durduran iki kişinin metrobüs yoluna doğru tuvaletlerini yapması diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
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asayisberkemal34_ isimli sosyal medya hesabından paylaşılan video büyük tepkilere neden oldu.
İstanbul’da E-5’te arabasını durduran iki kişi, metrobüs yoluna doğru tuvaletlerini yaptı. Yoldan geçen araçlar, bu iki kişiye büyük tepki gösterdi.
İşte o anlar…
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Orta doğu ülkelerini aratmıyoruz..
Şehirde yaşamayı bilmeyen DAVAR diye tabir edilen insan canlısına bir örnek
Lütfen davar' lara hakaret etmeyelim,bunlar davar bile olamazlar...
ee Orta Doğululara kapimizi açarsak olacaklari bu.