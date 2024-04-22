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İstanbul’da E-5’in Ortasında Durup Tuvaletlerini Yaptılar!

İstanbul’da E-5’in Ortasında Durup Tuvaletlerini Yaptılar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.04.2024 - 19:12

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Sosyal medyada asayisberkemal34_ hesabından paylaşılan videoda, İstanbul’da E-5’te arabasını durduran iki kişinin metrobüs yoluna doğru tuvaletlerini yapması diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

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asayisberkemal34_ isimli sosyal medya hesabından paylaşılan video büyük tepkilere neden oldu.

asayisberkemal34_ isimli sosyal medya hesabından paylaşılan video büyük tepkilere neden oldu.

İstanbul’da E-5’te arabasını durduran iki kişi, metrobüs yoluna doğru tuvaletlerini yaptı. Yoldan geçen araçlar, bu iki kişiye büyük tepki gösterdi.

İstanbul’da E-5’te arabasını durduran iki kişi, metrobüs yoluna doğru tuvaletlerini yaptı. Yoldan geçen araçlar, bu iki kişiye büyük tepki gösterdi.

İşte o anlar…

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Nuray

Orta doğu ülkelerini aratmıyoruz..

maestro__maestro

Şehirde yaşamayı bilmeyen DAVAR diye tabir edilen insan canlısına bir örnek

Cüneyt Temizler

Lütfen davar' lara hakaret etmeyelim,bunlar davar bile olamazlar...

melly luppy

ee Orta Doğululara kapimizi açarsak olacaklari bu.