İspanya'nın Yeni Kararı Trump'ı Çıldırtacak: İspanya Hava Sahasını ABD'ye Kapattı

İspanya'nın Yeni Kararı Trump'ı Çıldırtacak: İspanya Hava Sahasını ABD'ye Kapattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.03.2026 - 18:17

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı aldı. Daha önce İspanya’yı ticari yaptırımlarla tehdit eden ABD Başkanı Trump’ın bu adım karşısında nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

Hava sahası Amerikan uçaklarına kapandı.

Hava sahası Amerikan uçaklarına kapandı.

İspanya resmi haber ajansı, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, daha önce ABD uçaklarının Rota (Cadiz) ve Moron de la Frontera (Sevilya) üslerini kullanmasını yasaklayan hükümetin, Avrupa’da konuşlu ABD uçaklarına da İspanyol hava sahasını kapattığını bildirdi.

ABD uçaklarının geçiş planını bile iptal ettiler.

ABD uçaklarının geçiş planını bile iptal ettiler.

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılan Amerikan savaş uçaklarına hava sahasını kapattı. Daha önce Rota (Cadiz) ve Moron de la Frontera (Sevilla) üslerini de kapatan Madrid yönetimi, Avrupa’daki ABD bombardıman uçaklarının geçiş planlarını iptal etti.

ABD uçakları İspanya'yı es geçip İngiltere'ye yönlendiriliyor.

ABD uçakları İspanya'yı es geçip İngiltere'ye yönlendiriliyor.

ABD uçaklarının İran’dan dönüşlerinde İspanyol hava sahasını kullanmadan Cebelitarık Boğazı üzerinden İngiltere’ye yönlendirildiği bildirildi. Bu gelişme, İspanya ile ABD arasındaki gerilimi artıran yeni bir unsur olarak değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce İspanya’yı eleştirerek ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunduğu da hatırlatıldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
