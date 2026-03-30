İspanya'nın Yeni Kararı Trump'ı Çıldırtacak: İspanya Hava Sahasını ABD'ye Kapattı

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı aldı. Daha önce İspanya’yı ticari yaptırımlarla tehdit eden ABD Başkanı Trump’ın bu adım karşısında nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.