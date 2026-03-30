4. Kez İran'dan Atılan Bir Füze Türkiye'ye Düştü: Füze İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği tespit edilen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, 'İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir.' ifadelerine yer verildi.