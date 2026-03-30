4. Kez İran'dan Atılan Bir Füze Türkiye'ye Düştü: Füze İmha Edildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.03.2026 - 17:33

Milli Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı olduğu tespit edilen ve Türk hava sahasına giren balistik bir mühimmatın, Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO unsurlarınca imha edildiğini açıkladı.

MSB'den konuya dair açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği tespit edilen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, 'İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir.' ifadelerine yer verildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
