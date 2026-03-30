İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yağmur Uyarısı: "Trafiğe Çıkmayın"

Hakan Karakoca
30.03.2026 - 17:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, kentte etkisini artıran sağanak yağışı Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yakından izledi. Burada yaptığı açıklamada, metrekareye 54 ile 93 kilogram arasında yağış düştüğünü ifade eden Aslan, ekiplerin İstanbul genelindeki tüm ihbarlara hızlı şekilde müdahale ettiğini belirtti. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Aslan, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, riskli alanlarda dikkatli olunması ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Metrekareye 54 ile 93 kilogram arasında yağış düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, kentin uzun süredir beklediği yağışlara kavuştuğunu belirterek, “Cuma gecesinden bu yana metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştü. Bu ciddi bir yağış miktarıdır” dedi. Yağışların barajlara olumlu yansıdığını vurgulayan Aslan, “Kurak geçen dönemde zorlanan havzalarımız, bu yağışlarla birlikte yeniden toparlanıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla büyük bir metropol olduğuna dikkat çeken Aslan, “Böylesi yoğun bir yağışa rağmen sürecin yönetilebiliyor olması güçlü altyapımızın ve sahadaki koordinasyonumuzun bir sonucudur” diye konuştu. Son yıllarda yapılan yatırımların önemine işaret eden Aslan, “Bu tablo, altyapı yatırımlarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Aslan, “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız, riskli bölgelerde dikkatli olmanız ve resmi uyarıları takip etmeniz büyük önem taşıyor” dedi. Sahada çalışmaların sürdüğünü belirten Aslan, “Biz sahadayız, İstanbul’u yalnız bırakmıyoruz. Yağmurun bereketi şehrimizin üzerinde olsun” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Yağış üç gün boyunca etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 31 Mart-2 Nisan döneminde yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, birçok bölgede aralıklı sağanak beklendiğini söyledi.

Tekin, yarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz’de yağış görüleceğini, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini belirtti. Çarşamba günü yağışların etkisini artıracağını vurgulayan Tekin, “İç Ege, Batı Akdeniz ve Trakya’da kuvvetli; Güney Ege kıyıları ile İzmir çevresinde yer yer çok kuvvetli yağış bekliyoruz” dedi.

Rüzgarın Marmara’da kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz’de ise fırtına şeklinde eseceğini ifade eden Tekin, perşembe günü de yağışlı sistemin süreceğini aktardı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ ve kar erimesi riskine dikkat çeken Tekin, sıcaklıkların ise artarak yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
