İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yağmur Uyarısı: "Trafiğe Çıkmayın"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 31 Mart-2 Nisan döneminde yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, birçok bölgede aralıklı sağanak beklendiğini söyledi.

Tekin, yarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz’de yağış görüleceğini, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini belirtti. Çarşamba günü yağışların etkisini artıracağını vurgulayan Tekin, “İç Ege, Batı Akdeniz ve Trakya’da kuvvetli; Güney Ege kıyıları ile İzmir çevresinde yer yer çok kuvvetli yağış bekliyoruz” dedi.

Rüzgarın Marmara’da kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz’de ise fırtına şeklinde eseceğini ifade eden Tekin, perşembe günü de yağışlı sistemin süreceğini aktardı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ ve kar erimesi riskine dikkat çeken Tekin, sıcaklıkların ise artarak yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.