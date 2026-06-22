İspanya Maçındaki Performansı Sonrasında Tüm Dünyada Fenomen Olan Vozinha Annesine Kavuştu
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Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha, İspanya maçındaki harika performansı sonrasında tüm dünyada fenomen olmuştu. Instagram’da 15 milyon takipçiyi geçen Vozinha, maç sonunda annesinin vize problemi nedeniyle ilk maçına gelememesini büyük üzüntüyle anlatmıştı.
40 yaşındaki kalecinin annesi Ana Candida Evora, Yeşil Burun Adaları’nın Uruguay ile berabere kaldığı maçı tribünden takip etti.
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Yeşil Burun Adaları, İspanya’dan sonra Uruguay’dan da puan almayı başardı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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