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İspanya Maçındaki Performansı Sonrasında Tüm Dünyada Fenomen Olan Vozinha Annesine Kavuştu

etiket İspanya Maçındaki Performansı Sonrasında Tüm Dünyada Fenomen Olan Vozinha Annesine Kavuştu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2026 - 10:58
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Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha, İspanya maçındaki harika performansı sonrasında tüm dünyada fenomen olmuştu. Instagram’da 15 milyon takipçiyi geçen Vozinha, maç sonunda annesinin vize problemi nedeniyle ilk maçına gelememesini büyük üzüntüyle anlatmıştı.

40 yaşındaki kalecinin annesi Ana Candida Evora, Yeşil Burun Adaları’nın Uruguay ile berabere kaldığı maçı tribünden takip etti.

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Yeşil Burun Adaları, İspanya’dan sonra Uruguay’dan da puan almayı başardı.

Yeşil Burun Adaları, İspanya’dan sonra Uruguay’dan da puan almayı başardı.

Küçük Afrika ülkesinin kalecisi Vozinha ise annesine kavuştu. İspanya maçındaki harika performansı sonrasında fenomen olan Vozinha, Instagram’da 15 milyon takipçiyi geçmişti.

İspanya maçından sonra açıklamalarda bulunan fenomen kaleci, “Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve dedem burada olamadı, onları kaybettim. Annem de vize problemi yüzünden burada olamadı. Ödememiz gereken bir ücret vardı ve zamanında halletmeyi başaramadık.” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm dünyayı üzen bu açıklama sonrasında anne Ana Candida Evora’nın vize işlemleri halledildi. Vozinha’nın annesi, Miami’de oynanan ve 2-2 sonuçlanan Uruguay-Yeşil Burun Adaları maçını tribünden takip etti.

Vozinha, maç sonunda doğrudan annesinin bulunduğu tribüne koşarak büyük sevinç yaşadı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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