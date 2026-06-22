İspanya Maçındaki Performansı Sonrasında Tüm Dünyada Fenomen Olan Vozinha Annesine Kavuştu

Küçük Afrika ülkesinin kalecisi Vozinha ise annesine kavuştu. İspanya maçındaki harika performansı sonrasında fenomen olan Vozinha, Instagram’da 15 milyon takipçiyi geçmişti.

İspanya maçından sonra açıklamalarda bulunan fenomen kaleci, “Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve dedem burada olamadı, onları kaybettim. Annem de vize problemi yüzünden burada olamadı. Ödememiz gereken bir ücret vardı ve zamanında halletmeyi başaramadık.” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm dünyayı üzen bu açıklama sonrasında anne Ana Candida Evora’nın vize işlemleri halledildi. Vozinha’nın annesi, Miami’de oynanan ve 2-2 sonuçlanan Uruguay-Yeşil Burun Adaları maçını tribünden takip etti.

Vozinha, maç sonunda doğrudan annesinin bulunduğu tribüne koşarak büyük sevinç yaşadı.