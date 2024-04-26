İsmailağa Cemaati Mensupları Piknik Yapan Kadınları Rahatsız Ederek Çarşaf Giymeleri İçin Uyardı

Bir arkadaş grubu parkta piknik yapmak için bir araya gelmişti ancak İsmailağa Cemaati mensupları olduğunu söyleyerek yanlarına gelen iki şahıs, genç kadınları tesettürleri konusunda uyararak rahatsızlık verdi. Genç kadınlar ise söylenenlere kulak asmadı ve cevap vermedi.