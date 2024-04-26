Görüş Bildir
Haberler
Video
İsmailağa Cemaati Mensupları Piknik Yapan Kadınları Rahatsız Ederek Çarşaf Giymeleri İçin Uyardı

İsmailağa Cemaati Mensupları Piknik Yapan Kadınları Rahatsız Ederek Çarşaf Giymeleri İçin Uyardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 15:39

İçerik Devam Ediyor

Bir arkadaş grubu parkta piknik yapmak için bir araya gelmişti ancak İsmailağa Cemaati mensupları olduğunu söyleyerek yanlarına gelen iki şahıs, genç kadınları tesettürleri konusunda uyararak rahatsızlık verdi. Genç kadınlar ise söylenenlere kulak asmadı ve cevap vermedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İsmailağa Cemaati’nden iki şahış, konuşmaya “Güzelin güzeli var, Allah’ın istediği şekilde yapalım.” şeklinde başladı.

İsmailağa Cemaati’nden iki şahış, konuşmaya “Güzelin güzeli var, Allah’ın istediği şekilde yapalım.” şeklinde başladı.

“Kadının her tarafı zinettir, dolayısıyla hiçbir yerini göstermemesi gerekir. Bunu da kapatacak tek şey çarşaftır.” sözleriyle de konuşmalarını sonlandırdı.

“Kadının her tarafı zinettir, dolayısıyla hiçbir yerini göstermemesi gerekir. Bunu da kapatacak tek şey çarşaftır.” sözleriyle de konuşmalarını sonlandırdı.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
18
5
4
3
3
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın