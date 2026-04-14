İskoçya'da Yaşayan Türk Çift Evlerinde Yaptıkları Tadilatın Sonucunu Paylaştı

Lüks ve Asalet İsteyenlere: Koyu lacivert, zümrüt yeşili veya mürdüm tonları, mekana anında ağırbaşlı ve zengin bir derinlik katar. Özellikle yemek odaları veya odak duvarları için idealdir.

Odaklanma ve Disiplin İsteyenlere: Petrol mavisi veya koyu füme tonları, dikkati toplamaya yardımcı olur ve dış dünyadan soyutlanma hissi verir. Ev ofisleri veya kütüphane köşeleri için mükemmeldir.

Sıcaklık ve Samimiyet İsteyenlere: Şeftali tonları, terracotta (pişmiş toprak) ve sıcak bejler, mekana 'yuva' sıcaklığı katarak insanları sohbete teşvik eder. Oturma odaları için çok davetkardır.

Modern ve Maskülen Bir Hava İsteyenlere: Beton grisi, antrasit ve mat siyah detaylar; endüstriyel, şehirli ve kararlı bir duruş sergiler. Loft tarzı alanlarda veya genç odalarında karakter yaratır.

Bahar Tazeliği İsteyenlere: Toz pembe, bebek mavisi ve uçuk lila gibi pastel tonlar; mekana hafiflik, neşe ve bitmeyen bir bahar enerjisi verir. Çocuk odaları veya hobi alanları için yenileyicidir.

Doğaya Dönüş İsteyenlere: Zeytin yeşili, taş rengi ve toprak kahvesi. Dış dünya ile iç mekan arasındaki sınırı kaldırarak doğal bir denge sağlar. Balkon önü yaşam alanları veya kış bahçeleri için uygundur.