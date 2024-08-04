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Instagram'ın 9 Ağustos'ta Açılacağını Söyleyen Genç Duruma İsyan Etti: 'Ben Doğum Günümü Nasıl Kutlayacağım'

Instagram'ın 9 Ağustos'ta Açılacağını Söyleyen Genç Duruma İsyan Etti: 'Ben Doğum Günümü Nasıl Kutlayacağım'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 18:23

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Instagram'ın 9 Ağustos'a kadar açılmayacağını söyleyip, 7 Ağustos'taki doğum gününde post paylaşamayacağı için duruma isyan eden genç kız sosyal medyada gündem oldu. Genç kız 'Doğum günüm arada kaynıyor. Gerçekten, olan aslan burçlarına oluyor.' diyerek tepkisini dile getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından erişime engellenen sosyal medya platformu Instagram'ın kapalı kalmasına siyasiler ve ünlülerin yanı sıra vatandaşlarda da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından erişime engellenen sosyal medya platformu Instagram'ın kapalı kalmasına siyasiler ve ünlülerin yanı sıra vatandaşlarda da tepkiler gelmeye devam ediyor.

7 Ağustos'ta 19. yaşını kutlayacağını söyleyen genç kız 'Mahkeme kararını bekliyorlarmış ve duyduğuma göre 9 Ağustos'a kadar açılmayacakmış.' dedi.

7 Ağustos'ta 19. yaşını kutlayacağını söyleyen genç kız 'Mahkeme kararını bekliyorlarmış ve duyduğuma göre 9 Ağustos'a kadar açılmayacakmış.' dedi.

Instagram'da hikaye ve post paylaşamayacağı için üzüldüğünü söyleyen genç kız, 'Doğum günüm arada kaynıyor. Gerçekten, olan aslan burçlarına oluyor.' diyerek tepkisini dile getirdi. İşte o anlar; 📹

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