Instagram'ın 9 Ağustos'ta Açılacağını Söyleyen Genç Duruma İsyan Etti: 'Ben Doğum Günümü Nasıl Kutlayacağım'

Instagram'ın 9 Ağustos'a kadar açılmayacağını söyleyip, 7 Ağustos'taki doğum gününde post paylaşamayacağı için duruma isyan eden genç kız sosyal medyada gündem oldu. Genç kız 'Doğum günüm arada kaynıyor. Gerçekten, olan aslan burçlarına oluyor.' diyerek tepkisini dile getirdi.