Instagram'ın 9 Ağustos'ta Açılacağını Söyleyen Genç Duruma İsyan Etti: 'Ben Doğum Günümü Nasıl Kutlayacağım'

Instagram'ın 9 Ağustos'a kadar açılmayacağını söyleyip, 7 Ağustos'taki doğum gününde post paylaşamayacağı için duruma isyan eden genç kız sosyal medyada gündem oldu. Genç kız 'Doğum günüm arada kaynıyor. Gerçekten, olan aslan burçlarına oluyor.' diyerek tepkisini dile getirdi.
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Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından erişime engellenen sosyal medya platformu Instagram'ın kapalı kalmasına siyasiler ve ünlülerin yanı sıra vatandaşlarda da tepkiler gelmeye devam ediyor.
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7 Ağustos'ta 19. yaşını kutlayacağını söyleyen genç kız 'Mahkeme kararını bekliyorlarmış ve duyduğuma göre 9 Ağustos'a kadar açılmayacakmış.' dedi.
Instagram'da hikaye ve post paylaşamayacağı için üzüldüğünü söyleyen genç kız, 'Doğum günüm arada kaynıyor. Gerçekten, olan aslan burçlarına oluyor.' diyerek tepkisini dile getirdi. İşte o anlar; 📹
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