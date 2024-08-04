Olimpiyat'a Veda Eden Mete Gazoz'dan Yeni Açıklama: 'Beceremedik Bu Sefer, Bunun İntikamı Alınır'

2024 Paris Olimpiyatları'nda Güney Koreli rakibi Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup olan milli okçumuz Mete Gazoz 'İlk aşamada üzülmemek çok zor. Elimizde olan bir maçtı. Beceremedik bu sefer ama bunun intikamı alınır.' dedi.