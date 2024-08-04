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Olimpiyat'a Veda Eden Mete Gazoz'dan Yeni Açıklama: 'Beceremedik Bu Sefer, Bunun İntikamı Alınır'

Olimpiyat'a Veda Eden Mete Gazoz'dan Yeni Açıklama: 'Beceremedik Bu Sefer, Bunun İntikamı Alınır'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 16:36

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2024 Paris Olimpiyatları'nda Güney Koreli rakibi Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup olan milli okçumuz Mete Gazoz 'İlk aşamada üzülmemek çok zor. Elimizde olan bir maçtı. Beceremedik bu sefer ama bunun intikamı alınır.' dedi.

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2024 Paris Olimpiyatları erkekler bireysel klasik yay çeyrek finalinde Güney Koreli rakibi Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup olan milli okçumuz Mete Gazoz, mağlubiyet sonrası TRT Spor mikrofonlarına konuştu.

2024 Paris Olimpiyatları erkekler bireysel klasik yay çeyrek finalinde Güney Koreli rakibi Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup olan milli okçumuz Mete Gazoz, mağlubiyet sonrası TRT Spor mikrofonlarına konuştu.

Haftaya güzel başladıklarını söyleyen Gazoz, 'Bireyselde birinci olabilirdim gene, son maçta rakibim şans da verdi son seride. Bu sefer değerlendiremedim' dedi.

Haftaya güzel başladıklarını söyleyen Gazoz, 'Bireyselde birinci olabilirdim gene, son maçta rakibim şans da verdi son seride. Bu sefer değerlendiremedim' dedi.

Kendisine 'üzülme' diyerek destekte bulunanlara da teşekkür eden Gazoz, ''İlk aşamada üzülmemek çok zor. Elimizde olan bir maçtı. Beceremedik bu sefer ama bunun intikamı alınır.' dedi. İşte o anlar; 📹

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