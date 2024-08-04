Olimpiyat'a Veda Eden Mete Gazoz'dan Yeni Açıklama: 'Beceremedik Bu Sefer, Bunun İntikamı Alınır'

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2024 Paris Olimpiyatları erkekler bireysel klasik yay çeyrek finalinde Güney Koreli rakibi Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup olan milli okçumuz Mete Gazoz, mağlubiyet sonrası TRT Spor mikrofonlarına konuştu.
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Haftaya güzel başladıklarını söyleyen Gazoz, 'Bireyselde birinci olabilirdim gene, son maçta rakibim şans da verdi son seride. Bu sefer değerlendiremedim' dedi.
Kendisine 'üzülme' diyerek destekte bulunanlara da teşekkür eden Gazoz, ''İlk aşamada üzülmemek çok zor. Elimizde olan bir maçtı. Beceremedik bu sefer ama bunun intikamı alınır.' dedi. İşte o anlar; 📹
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