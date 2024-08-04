Tavla Şampiyonasına Katılan Annesinin Görüntülerini Paylaştı: 'Erkekler Kolay Lokma Olduğunu Düşünmüştü'

Tavla şampiyonasına katılan 80 yaşındaki annesinin görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Kullanıcı paylaşımına Eerkek rakipleri onun kolay lokma olduğunu düşünmüştü. Sonra çatır çatır yenmeye başladığında şaşkınlıkla etrafına toplandılar.' dedi. Görüntüyü izleyenler yaşlı kadını tebrik etti.