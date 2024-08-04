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Tavla Şampiyonasına Katılan Annesinin Görüntülerini Paylaştı: 'Erkekler Kolay Lokma Olduğunu Düşünmüştü'

Tavla Şampiyonasına Katılan Annesinin Görüntülerini Paylaştı: 'Erkekler Kolay Lokma Olduğunu Düşünmüştü'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 15:51

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Tavla şampiyonasına katılan 80 yaşındaki annesinin görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Kullanıcı paylaşımına Eerkek rakipleri onun kolay lokma olduğunu düşünmüştü. Sonra çatır çatır yenmeye başladığında şaşkınlıkla etrafına toplandılar.' dedi. Görüntüyü izleyenler yaşlı kadını tebrik etti.

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80 yaşında tavla şampiyonasına katılan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Annesinin turnuvanın ilk zamanlarında erkekler tarafından kolay lokma olarak görüldüğünü söyleyen kullanıcı, bir süre sonra annesinin turnuvanın ilgi odağı olduğunu yazdı.

80 yaşında tavla şampiyonasına katılan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Annesinin turnuvanın ilk zamanlarında erkekler tarafından kolay lokma olarak görüldüğünü söyleyen kullanıcı, bir süre sonra annesinin turnuvanın ilgi odağı olduğunu yazdı.

Paylaşılan videoda yaşlı kadının etrafına toplanan erkeklerin, kadının hamlelerini izlediği görüldü. İşte o anlar; 📹

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