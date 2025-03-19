İmamoğlu Tepkilerinden Kızılcık Şerbeti Oyuncuların Şok Açıklamaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
İmamoğlu Tepkilerinden Kızılcık Şerbeti Oyuncuların Şok Açıklamaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Müge Anlı'daki şeytana pabucunu ters giydirecek dolandırıcılık yöntemi herkesi şoke etti.
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Sözcü TV'de Fatih Portakal RTÜK'ün Ekrem İmamoğlu açıklaması üzerinden konuştu.
Kızılcık Şerbeti'nin iki sevilen oyuncusu Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan "Sette egolular var." açıklaması ile gündemde.
Güldür Güldür yine formundaydı.
Peki ya bunu nasıl atladık?!
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O sahne yeniden gündemdeydi!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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