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İmamoğlu Tepkilerinden Kızılcık Şerbeti Oyuncuların Şok Açıklamaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

İmamoğlu Tepkilerinden Kızılcık Şerbeti Oyuncuların Şok Açıklamaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.03.2025 - 00:39

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

19 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Müge Anlı'daki şeytana pabucunu ters giydirecek dolandırıcılık yöntemi herkesi şoke etti.

Müge Anlı'daki şeytana pabucunu ters giydirecek dolandırıcılık yöntemi herkesi şoke etti.

Aslında tam anlamıyla bir istismardan söz ediyoruz. Anlı'nın açıklamasına göre bu art niyetli kişiler tuzağına düşürdükleri kişileri görüntülü arıyorlar. Karşı taraf boş bulunup açtığı sırada dolandırıcı konuşmaya çıplak katılıyor. İşte ne oluyorsa tam da bu esnada oluyor.

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Sözcü TV'de Fatih Portakal RTÜK'ün Ekrem İmamoğlu açıklaması üzerinden konuştu.

Sözcü TV'de Fatih Portakal RTÜK'ün Ekrem İmamoğlu açıklaması üzerinden konuştu.

Portakal bugünkü yayınında, 'İmamoğlu ile ilgili yapılan RTÜK açıklamasını gündeme getirdi. Şahin'in açıklamasını okuyan Portakal, 'Siz hukuk çerçevesi içinde olduğuna inanıyorsunuz. Ebubekir Bey'i kastetmiyorum. Hepimizi kastediyorum. Sizler bu operasyonların hukuk çerçevesinde yapılmadığını düşünmeyenler bunu dile getirebilir mi?' diye sordu.

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Kızılcık Şerbeti'nin iki sevilen oyuncusu Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan "Sette egolular var." açıklaması ile gündemde.

Kızılcık Şerbeti'nin iki sevilen oyuncusu Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan "Sette egolular var." açıklaması ile gündemde.

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın konuğu olan Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan, 'Sette egolu oyuncu var mı?' sorusuna düşünmeden 'Var' yanıtı verdi.

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Güldür Güldür yine formundaydı.

Güldür Güldür yine formundaydı.

Toplumsal olayları ele alan skeçlerle sık sık gündeme gelen Güldür Güldür Show, bu defa söz konusu olayı ele aldı.

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Peki ya bunu nasıl atladık?!

Peki ya bunu nasıl atladık?!

Şevket, tren garında bilet almak beklerken, karşısına bir gişe memuru çıktı. O kişi, hepimizin Matmazel olarak tanıdığı Zerrin Tekindor’dan başkası değildi!

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O sahne yeniden gündemdeydi!

O sahne yeniden gündemdeydi!

Tanyeli'nin unutulmaz dizi Avrupa Yakası'nda rol aldığı sahne yeniden paylaşıldı.

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Danilo Zanna'nın davası çok konuşuldu.

Danilo Zanna'nın davası çok konuşuldu.

Danilo Zanna'ya 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeniyle boşanma davası açan Tuğçe Demirbilek, geçtiğimiz aylarda nafakanın arttırılması için dava açtı. İşte davanın sonucu...

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Serkan Tınmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Serkan Tınmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u yeni dizi ile anlaştı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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