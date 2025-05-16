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İlker Ayrık'ın Araba Açıklamasından Teşkilat'ın Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

İlker Ayrık'ın Araba Açıklamasından Teşkilat'ın Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor TRT Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.05.2025 - 00:23

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

16 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kanal D'nin popüler aşiret dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyenimiz yok!

Kanal D'nin popüler aşiret dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyenimiz yok!

Her bölüm seyirciyi daha da kendine bağlayan Uzak Şehir'de ne zaman ne olacağını kestirmek zor olurken şimdi de dizide ölen isimden beklenmedik bir açıklama geldi.

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Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir'in bir sonraki projesi merakla bekleniyor.

Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir'in bir sonraki projesi merakla bekleniyor.

Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından İskenderun'a askerliğe giden Demir, geçtiğimiz günlerde askerden döndü. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Mert Ramazan Demir'e rekor sayıda rol teklifi geldi.

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Bu sezon çoğu yerli dizi final kararıyla sarsıldı.

Bu sezon çoğu yerli dizi final kararıyla sarsıldı.

Çoğu dizi reytingler yüzünden yeni sezon onayı alamadı. Final kararı alan dizilerden biri de TRT 1'den geldi. TRT 1'in sevilen dizisi için bitirilme kararı alındı.

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Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarından başında Almeda Baylan geliyor.

Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarından başında Almeda Baylan geliyor.

Survivor 2025'ten diskalifiye olan Almeda Baylan, elenir elenmez soluğu estetik doktorunda aldı. Eski yarışmacılardan Yunus Emre'nin eşi Beria'yla beraber estetik doktoruna giden Almeda'nın değişimi ise şimdiden merak yarattı.

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Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak izlemişsinizdir.

Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak izlemişsinizdir.

İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'le beraber yüzlerce çifte araba ödülü dağıtsa da yarışmadan yıllar sonra bu araba ödüllerinin verilmediğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. İlker Ayrık'tan araba ödülüne dair açıklama geldi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde Aybüke Pusat en çok konuşulanlardan biri olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde Aybüke Pusat en çok konuşulanlardan biri olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın yerine Gülsim Ali'nin geleceği iddia edilmişti. Ali, iddialara yanıt verdi.

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Müge Anlı'da kayıp aranırken cinayet şüphesi gündeme geldi.

Müge Anlı'da kayıp aranırken cinayet şüphesi gündeme geldi.

Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Mehmet Çetin davasında bir başka olay daha açığa çıktı. Aynı olayda ismi geçen Hüseyin isimli şahsın 7 yaşındaki çocuğun ölümünde şüpheli olarak anıldığı ortaya çıktı. Savcılık konu ile ilgili harekete geçti. Müge Anlı bugünkü yayında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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Hudutsuz Sevda'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Hudutsuz Sevda'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Finale az bir zaman kala NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da peş peşe ayrılıklar gündeme geldi. Ancak en çok başrol oyuncusu Miray Daner'in gitmesi herkesi şaşırttı. Daner, Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde diziye veda etti. Ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Teşkilat'ta yeni oyuncu heyecanı.

Teşkilat'ta yeni oyuncu heyecanı.

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonrası atıldığı TRT 1'in Teşkilat dizisi uzun süre gündemden düşmemişti. Bugün Birsen Altuntaş'tan gelen habere göre, diziye yeni bir oyuncu katıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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