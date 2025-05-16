İlker Ayrık'ın Araba Açıklamasından Teşkilat'ın Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin popüler aşiret dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyenimiz yok!
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Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir'in bir sonraki projesi merakla bekleniyor.
Bu sezon çoğu yerli dizi final kararıyla sarsıldı.
Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarından başında Almeda Baylan geliyor.
Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak izlemişsinizdir.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde Aybüke Pusat en çok konuşulanlardan biri olmuştu.
Müge Anlı'da kayıp aranırken cinayet şüphesi gündeme geldi.
Hudutsuz Sevda'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Teşkilat'ta yeni oyuncu heyecanı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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