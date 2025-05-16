Hudutsuz Sevda'da Beklenmedik Ayrılık: Miray Daner'den Dikkat Çeken Paylaşım!
Finale az bir zaman kala NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da peş peşe ayrılıklar gündeme geldi. Ancak en çok başrol oyuncusu Miray Daner'in gitmesi herkesi şaşırttı. Daner, Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde diziye veda etti. Ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Hudutsuz Sevda'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
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Daner, ekibe veda ederken bir teşekkür mesajı da paylaştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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