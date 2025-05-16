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Hudutsuz Sevda'da Beklenmedik Ayrılık: Miray Daner'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Hudutsuz Sevda'da Beklenmedik Ayrılık: Miray Daner'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.05.2025 - 09:57

Finale az bir zaman kala NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da peş peşe ayrılıklar gündeme geldi. Ancak en çok başrol oyuncusu Miray Daner'in gitmesi herkesi şaşırttı. Daner, Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde diziye veda etti. Ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Hudutsuz Sevda'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Hudutsuz Sevda'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Miray Daner, iki sezondur başrolünde yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisine duygusal bir şekilde veda etti. Bu akşam sezon arası veren dizinin final sahnesinde, Daner’in hayat verdiği Zeynep karakteri, düğün gününde yaşanan trajik bir olayla hayatını kaybetti. Duygusal anların yaşandığı bölüm sonrası sosyal medya çalkalandı.

Daner, ekibe veda ederken bir teşekkür mesajı da paylaştı.

Daner, ekibe veda ederken bir teşekkür mesajı da paylaştı.

Daner mesajında, “Zeynep Leto’ya ve Hudutsuz Sevda’ya veda zamanı. Bu hikayeyi mümkün kılan tüm yaratıcı ekibe, bu yolculuk boyunca kamera önü ve arkasında birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarıma; birlikte geçirdiğimiz zamanlar, kurduğumuz dostluklar ve emekleriniz için çok teşekkür ederim.

Sizleri çok seviyorum 🤍 Ve son olarak, iki sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan, varlığını her daim hissettiren izleyicilerimize sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle ✨” diye yazdı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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