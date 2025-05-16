Hudutsuz Sevda'da Beklenmedik Ayrılık: Miray Daner'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Daner mesajında, “Zeynep Leto’ya ve Hudutsuz Sevda’ya veda zamanı. Bu hikayeyi mümkün kılan tüm yaratıcı ekibe, bu yolculuk boyunca kamera önü ve arkasında birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarıma; birlikte geçirdiğimiz zamanlar, kurduğumuz dostluklar ve emekleriniz için çok teşekkür ederim.

Sizleri çok seviyorum 🤍 Ve son olarak, iki sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan, varlığını her daim hissettiren izleyicilerimize sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle ✨” diye yazdı.