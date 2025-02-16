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İlk Sıradakini Hepimiz Biliyoruz: Bir Astrolog "En Acımasız" Burçları Sıraladı

İlk Sıradakini Hepimiz Biliyoruz: Bir Astrolog "En Acımasız" Burçları Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.02.2025 - 10:55

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Burçlar, insanların karakteristik özelliklerini belirlemekte önemli bir rol oynadığı düşünülür. Kimi burçlar acımasız, kimi duygusal, kimi ise zeki olarak tanımlanabilir. Her burcun kendine özgü bir kişiliği vardır ve bu, insanların davranışlarını, duygusal tepkilerini ve zekalarını etkiler. Bu nedenle, burçlar hakkında bilgi sahibi olmak, insanların kişilik özelliklerini daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Peki 'acımasızlık' denince akla hangi burçlar gelir?

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Astrolog Tuğba Karadayı “en acımasız burçları” sıraladı.

Astrolog Tuğba Karadayı “en acımasız burçları” sıraladı.

Herkesin listesi kendine göre değişse de 1 numara pek çok kişi için aynıydı.

Herkesin listesi kendine göre değişse de 1 numara pek çok kişi için aynıydı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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