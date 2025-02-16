İlk Sıradakini Hepimiz Biliyoruz: Bir Astrolog "En Acımasız" Burçları Sıraladı

Burçlar, insanların karakteristik özelliklerini belirlemekte önemli bir rol oynadığı düşünülür. Kimi burçlar acımasız, kimi duygusal, kimi ise zeki olarak tanımlanabilir. Her burcun kendine özgü bir kişiliği vardır ve bu, insanların davranışlarını, duygusal tepkilerini ve zekalarını etkiler. Bu nedenle, burçlar hakkında bilgi sahibi olmak, insanların kişilik özelliklerini daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Peki 'acımasızlık' denince akla hangi burçlar gelir?