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İlginç Ürünler Kullanarak Diktiği Parçalarla Tuhaf Bir Şekilde Tarz Olan Gencin Tasarımlarına Bayılacaksınız

İlginç Ürünler Kullanarak Diktiği Parçalarla Tuhaf Bir Şekilde Tarz Olan Gencin Tasarımlarına Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 16:21

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Moda herkesin kendine yakışanı giymesidir dense de moda anlayışı her dönem değişebiliyor. Tam bunların yanında her daim kendi tarzını konuşturanlar da olabiliyor. Bu kişiler, dönemin trendlerinden bağımsız olarak, kendi moda anlayışlarını yaratmayı başarıyorlar.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@coryinfinite/...
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Bir genç, birbirinden ilginç ürünler kullanarak tasarladığı kıyafetleri paylaştı.

Bir genç, birbirinden ilginç ürünler kullanarak tasarladığı kıyafetleri paylaştı.

Klavye tuşlarından paraya kadar birçok ilginç ürün kullanan gencin, ilginç bir şekilde her bir parçayla çok şık görünebilmesi şaşkınlık yarattı.

Klavye tuşlarından paraya kadar birçok ilginç ürün kullanan gencin, ilginç bir şekilde her bir parçayla çok şık görünebilmesi şaşkınlık yarattı.

İşte o kıyafetler;

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Anthony Hopkins

üçüncüsü örme zincir zırh gibi eskiden savaşlarda başroldü halâ kullanılıyomuş mesela dalgıç kıyafetinde dahiyane bi icat