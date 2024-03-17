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Yapay Zeka ile Eski Roman Heykellerine Yapılan Rekreasyon Çalışmasında Ortaya Harika Sonuçlar Çıktı

Yapay Zeka ile Eski Roman Heykellerine Yapılan Rekreasyon Çalışmasında Ortaya Harika Sonuçlar Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 17:42

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Son zamanlarda, yapay zeka teknolojisi, çeşitli alanlarla birleştirilerek oldukça yaratıcı çalışmalara imza atılıyor. Bu ilerlemeler, teknolojinin sınırlarını zorlarken, aynı zamanda bizlere daha önce hayal bile edemeyeceğimiz olanaklar da sunuyor. Yapay zeka, sadece bilgisayar bilimleri ve teknoloji alanında değil, aynı zamanda sanat, eğitim, sağlık ve daha birçok sektörde de kullanılarak, hayatımızı daha da kolaylaştırıyor ve zenginleştiriyor. Yani yapay zeka, yaratıcılığın ve inovasyonun sınırlarını zorlayarak, teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlatıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3S9wk_sLm9/
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Antik Roma ile ilgili çalışmalar yapan Juanjo Ortega, bu merakını yapay zeka ile birleştirdi.

Antik Roma ile ilgili çalışmalar yapan Juanjo Ortega, bu merakını yapay zeka ile birleştirdi.

Roma heykelleri üzerinde yapay zeka ile rekreasyon çalışması yapan Ortega, ilgi çeken bir seri başlattı.

Roma heykelleri üzerinde yapay zeka ile rekreasyon çalışması yapan Ortega, ilgi çeken bir seri başlattı.

İşte o çalışmalar;

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