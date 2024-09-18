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İlber Ortaylı'dan Meyhane Yorumu: "Sahip Olmalıyız, Senin İnancına Uymamakla Türkiye Gitmiyor"

İlber Ortaylı'dan Meyhane Yorumu: "Sahip Olmalıyız, Senin İnancına Uymamakla Türkiye Gitmiyor"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 15:30

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Beyoğlu Belediyesi'nin etkinliğine katılan tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı, meyhaneler ile ilgili konuştu. Bir kesimin meyhaneleri 'İnancıma uymuyor' diyerek eleştirdiğini hatırlatan Ortaylı, 'Senin inancına uymamakla Türkiye gitmiyor. Hala bana eski mavalları kimse okumasın.' ifadelerini kullandı.

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Beyoğlu Belediyesi'nin etkinliğine konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. İlber Ortaylı, meyhanelerin toplumdaki yeriyle ilgili konuştu.

Beyoğlu Belediyesi'nin etkinliğine konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. İlber Ortaylı, meyhanelerin toplumdaki yeriyle ilgili konuştu.

Bir kesimin meyhaneleri "İnancıma uymuyor" diyerek eleştirdiğini hatırlatan Ortaylı, "Senin inancına uymamakla Türkiye gitmiyor. Hala bana eski mavalları kimse okumasın." ifadelerini kullandı.

Bir kesimin meyhaneleri "İnancıma uymuyor" diyerek eleştirdiğini hatırlatan Ortaylı, "Senin inancına uymamakla Türkiye gitmiyor. Hala bana eski mavalları kimse okumasın." ifadelerini kullandı.

Ortaylı'nın konuşmasından alınan ilgili kesit; 🎥 👇

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