İlber Ortaylı'dan Meyhane Yorumu: "Sahip Olmalıyız, Senin İnancına Uymamakla Türkiye Gitmiyor"

Beyoğlu Belediyesi'nin etkinliğine katılan tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı, meyhaneler ile ilgili konuştu. Bir kesimin meyhaneleri 'İnancıma uymuyor' diyerek eleştirdiğini hatırlatan Ortaylı, 'Senin inancına uymamakla Türkiye gitmiyor. Hala bana eski mavalları kimse okumasın.' ifadelerini kullandı.