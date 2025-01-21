İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır, “İslam’da Erkeklerin Sünnet Olması Gibi Bir Şey Yok” Sözleriyle Gündeme Geldi

Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır, sünnet hakkında yaptığı konuşmasıyla sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi. Bayındır, İslam’da sünnet diye bir şey olmadığını dile getirmişti. “Kur’an-ı Kerim’de sünnetle ilgili bir hüküm yok” sözlerini kullanarak detayları açıkladı. Gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayındır, “Allah herhangi bir konuda Tevrat’ta bir hüküm koymuşsa Kur’an-ı Kerim’de ya onu aynısıyla ya da hayırlısıyla alır, aynısıyla almamış” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devamında da “Kur’an-ı Kerim’de sünnet diye bir hüküm yok. O zaman hayırlısıyla almış, bizden sünnet hükmünü kaldırmıştır” ifadeleri ekledi.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın