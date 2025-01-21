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İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır, “İslam’da Erkeklerin Sünnet Olması Gibi Bir Şey Yok” Sözleriyle Gündeme Geldi

İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır, “İslam’da Erkeklerin Sünnet Olması Gibi Bir Şey Yok” Sözleriyle Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.01.2025 - 15:08

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Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır, sünnet hakkında yaptığı konuşmasıyla sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi. Bayındır, İslam’da sünnet diye bir şey olmadığını dile getirmişti. “Kur’an-ı Kerim’de sünnetle ilgili bir hüküm yok” sözlerini kullanarak detayları açıkladı. Gelin birlikte bakalım.

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Bayındır, “Allah herhangi bir konuda Tevrat’ta bir hüküm koymuşsa Kur’an-ı Kerim’de ya onu aynısıyla ya da hayırlısıyla alır, aynısıyla almamış” dedi.

Bayındır, “Allah herhangi bir konuda Tevrat’ta bir hüküm koymuşsa Kur’an-ı Kerim’de ya onu aynısıyla ya da hayırlısıyla alır, aynısıyla almamış” dedi.

Devamında da “Kur’an-ı Kerim’de sünnet diye bir hüküm yok. O zaman hayırlısıyla almış, bizden sünnet hükmünü kaldırmıştır” ifadeleri ekledi.

Devamında da “Kur’an-ı Kerim’de sünnet diye bir hüküm yok. O zaman hayırlısıyla almış, bizden sünnet hükmünü kaldırmıştır” ifadeleri ekledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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