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Hüseyin Başaran Kimdir? Başaran Holding Sahibi Neden Haluk Levent Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu?

Hüseyin Başaran Kimdir? Başaran Holding Sahibi Neden Haluk Levent Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 08:38
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İş dünyasının önde gelen isimlerinden olan ve farklı sektörlerdeki büyük yatırımlarıyla tanınan iş insanı Hüseyin Başaran son günlerde yargıya taşınan sarsıcı bir iddiayla kamuoyunun gündemine oturdu. Hüseyin Başaran’ın hayatı, Haluk Levent hakkındaki suç duyurusu, kızı Mina Başaran’ın hikayesi son günlerde en çok aratılan başlıklardan. Peki ya Hüseyin Başaran kimdir? Neden Haluk Levent’ten neden şikayetçi oldu? Gelin detaylara geçelim…

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Hüseyin Başaran Kimdir?

Hüseyin Başaran Kimdir?

Hüseyin Başaran, 1958 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Türk iş insanı ve yatırımcıdır. Ailesinin ticaret geleneğini sürdürerek genç yaşlardan itibaren iş hayatına atılan Başaran, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Başaran Holding’in yönetimini üstlenmiştir. Eğitim hayatının ardından iş dünyasındaki vizyonunu genişleten ünlü iş insanı, Beril Başaran ile evlidir. Çiftin bu evlilikten Can Başaran ve genç yaşta vefat eden Mina Başaran adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Hüseyin Başaran, iş dünyasındaki kimliğinin yanı sıra bir dönem Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’da Asbaşkanlık ve yöneticilik görevlerini de yürütmüştür.

Hüseyin Başaran’ın Kariyeri ve Başaran Holding

Hüseyin Başaran’ın Kariyeri ve Başaran Holding

Hüseyin Başaran’ın profesyonel kariyeri, ailesinin Trabzon’da temelini attığı fındık ticareti faaliyetlerine dayanmaktadır. Üçüncü kuşak temsilcisi olarak 1995 yılında liderliğini üstlendiği şirketi, modern entegre fındık işleme tesislerine dönüştürerek Türkiye'nin ilk büyük fındık ihracatçıları arasına sokmuştur. Başaran, zaman içerisinde faaliyet alanını sadece gıda sektörüyle sınırlı tutmayarak yatırımlarını farklı alanlara kaydırmıştır. Başaran Holding; günümüzde gıda, turizm, inşaat, havacılık, enerji ve yatçılık gibi çok çeşitli sektörlerde aktif rol oynayan büyük bir şirketler topluluğu haline gelmiştir. İstanbul merkezli holding, hayata geçirdiği lüks konut projeleri ve havacılık yatırımlarıyla piyasadaki yerini sağlamlaştırmıştır.

Hüseyin Başaran’ın Kızı Mina Başaran

Hüseyin Başaran’ın Kızı Mina Başaran

Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, 1990 yılında doğmuş ve genç yaşta Başaran Holding’in yönetim kadrosunda aktif roller üstlenmeye başlamış bir iş kadınıdır. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Londra’da master eğitimini tamamlayan Mina Başaran, holdingin gelecekteki yöneticisi olarak hazırlık yapmaktaydı. Ancak 11 Mart 2018 tarihinde, bekarlığa veda partisi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönerken içinde bulunduğu holdinge ait özel jetin İran’da düşmesi sonucu trajik şekilde hayatını kaybetti. Bu kazada Mina Başaran ile birlikte uçakta bulunan 7 arkadaşı ve 3 mürettebat da yaşamını yitirdi.

Hüseyin Başaran Neden Haluk Levent’ten Şikayetçi Oldu?

Hüseyin Başaran Neden Haluk Levent’ten Şikayetçi Oldu?

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in kendisini dolandırdığı iddiasıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. Şikayet dilekçesinde yer alan iddialara göre Haluk Levent, holding ofisine giderek üniversitede eğitim gören kimsesiz kız çocukları adına bir öğrenci yurdu yaptırmak istediğini belirtmiş ve bu doğrultuda holdingin elindeki bazı gayrimenkulleri dernek adına satın almayı talep etmiştir. 

Kızı Mina Başaran’ı 2018 yılındaki trajik uçak kazasında kaybetmiş olan Hüseyin Başaran, kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek amacıyla bu projeye sıcak bakmış ve bedeli karşılığında 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın Ahbap Derneği adına devrini gerçekleştirmiştir.

 Ancak devir işlemlerinin tamamlanmasına rağmen taahhüt edilen gayrimenkul ücretlerinin holdinge ödenmediği ve söz konusu taşınmazların yurt yapımı gibi belirtilen ulvi amaç doğrultusunda kullanılmadığı Hüseyin Başaran tarafından tespit edilmiştir. Yaşanan bu durum üzerine iş insanı dolandırıcılık şikayetiyle yargıya başvurmuştur.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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