Hüseyin Başaran Kimdir? Başaran Holding Sahibi Neden Haluk Levent Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu?

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in kendisini dolandırdığı iddiasıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. Şikayet dilekçesinde yer alan iddialara göre Haluk Levent, holding ofisine giderek üniversitede eğitim gören kimsesiz kız çocukları adına bir öğrenci yurdu yaptırmak istediğini belirtmiş ve bu doğrultuda holdingin elindeki bazı gayrimenkulleri dernek adına satın almayı talep etmiştir.

Kızı Mina Başaran’ı 2018 yılındaki trajik uçak kazasında kaybetmiş olan Hüseyin Başaran, kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek amacıyla bu projeye sıcak bakmış ve bedeli karşılığında 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın Ahbap Derneği adına devrini gerçekleştirmiştir.

Ancak devir işlemlerinin tamamlanmasına rağmen taahhüt edilen gayrimenkul ücretlerinin holdinge ödenmediği ve söz konusu taşınmazların yurt yapımı gibi belirtilen ulvi amaç doğrultusunda kullanılmadığı Hüseyin Başaran tarafından tespit edilmiştir. Yaşanan bu durum üzerine iş insanı dolandırıcılık şikayetiyle yargıya başvurmuştur.