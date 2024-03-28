Hocasının "Nereye Vuracaksın?" Sorusuna "Sol Köşeye" Diyerek Harika Bir Gole İmza Atan Yetenekli Futbolcu
Hocasının "Nereye Vuracaksın?" Sorusuna "Sol Köşeye" Diyerek Harika Bir Gole İmza Atan Yetenekli Futbolcu
Kaynak: https://twitter.com/bmedyaspor
Futbol kulüplerinin alt yaş kategorilerinde atılan güzel goller sosyal medyada kendine yer bulmaya devam ediyor. Bu kez gündemde Ankaragücü'nün bir futbolcusu var.
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Frikikte topun başına geçen futbolcu, önce hocasının nereye vuracaksın sorusuna "sol köşeye" yanıtını verdi.
Daha sonra takım arkadaşlarını "çekilin oğlum çekilin" diyerek uyardı ve dediğini yaptı.
Mükemmel bir vuruşla gelen gol, hem hocalarını hem de takım arkadaşlarını şaşkınlığa uğrattı.
İşte o anlar 🙌
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