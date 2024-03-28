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Hocasının "Nereye Vuracaksın?" Sorusuna "Sol Köşeye" Diyerek Harika Bir Gole İmza Atan Yetenekli Futbolcu

Hocasının "Nereye Vuracaksın?" Sorusuna "Sol Köşeye" Diyerek Harika Bir Gole İmza Atan Yetenekli Futbolcu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.03.2024 - 22:38

Futbol kulüplerinin alt yaş kategorilerinde atılan güzel goller sosyal medyada kendine yer bulmaya devam ediyor. Bu kez gündemde Ankaragücü'nün bir futbolcusu var.

Kaynak: https://twitter.com/bmedyaspor
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Frikikte topun başına geçen futbolcu, önce hocasının nereye vuracaksın sorusuna "sol köşeye" yanıtını verdi.

Frikikte topun başına geçen futbolcu, önce hocasının nereye vuracaksın sorusuna "sol köşeye" yanıtını verdi.

Daha sonra takım arkadaşlarını "çekilin oğlum çekilin" diyerek uyardı ve dediğini yaptı.

Daha sonra takım arkadaşlarını "çekilin oğlum çekilin" diyerek uyardı ve dediğini yaptı.

Mükemmel bir vuruşla gelen gol, hem hocalarını hem de takım arkadaşlarını şaşkınlığa uğrattı.

Mükemmel bir vuruşla gelen gol, hem hocalarını hem de takım arkadaşlarını şaşkınlığa uğrattı.

İşte o anlar 🙌

Gole gelen yorumlar 👇

Gole gelen yorumlar 👇
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