50 Kez Bahis Oynamakla Suçlandı! İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye Soruşturma
50 Kez Bahis Oynamakla Suçlandı! İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye Soruşturma
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 10 ay futboldan men cezası alan Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı.
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Sezon başında yaklaşık 65 milyon avro bedelle Milan'dan Newcastle United'a transfer olan Sandro Tonali'ye kötü haber geldi.
İngiltere Futbol Federasyonu, İtalyan orta saha hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklama "Sandro Tonali, FA'in bahis kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı." denildi.
Ayrıca, "Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal etti." ifadelerine yer verildi.
23 yaşındaki futbolcunun bu suçlamalara yanıt vermek için 5 Nisan'a kadar süresi olduğu belirtildi.
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