Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Şampiyonluk Sözleri: Bunu Herkes Bilsin
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Şampiyonluk Sözleri: Bunu Herkes Bilsin
Kaynak: https://twitter.com/FutbolAnadolu
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün şampiyonluk şansı hakkında konuştu. Yıldırım, kulübün performansından memnun olduğunu belirterek mutlu sona ulaşılabileceğinin altını çizdi.
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Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan Salı günü stadyumda yapılacak tarihi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde camianın önde gelen isimleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan iftara, geçmiş dönem yöneticileri davet edildi. Ancak Aziz Yıldırım, davete katılmadı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Düzce'de bulunan Yıldırım, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile iftarda bir araya geldi.
İftarda konuşan Yıldırım, Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışı hakkında şunları söyledi: "Biz Galatasaray’ı da Galatasaray’ın stadında yener, şampiyon oluruz. Bunu herkes bilsin."
Eski başkan, davete katılmamasına yönelik ise “Her sıkıştıklarında Aziz Yıldırım neden toplantılara gelmiyor diyorlar. Ben hiç bir toplantıya gitmeyeceğim. Başınızın çaresine bakacaksınız.” açıklamasında bulundu.
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