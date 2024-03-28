Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Şampiyonluk Sözleri: Bunu Herkes Bilsin

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Şampiyonluk Sözleri: Bunu Herkes Bilsin

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.03.2024 - 17:20

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün şampiyonluk şansı hakkında konuştu. Yıldırım, kulübün performansından memnun olduğunu belirterek mutlu sona ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Kaynak: https://twitter.com/FutbolAnadolu
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan Salı günü stadyumda yapılacak tarihi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde camianın önde gelen isimleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan Salı günü stadyumda yapılacak tarihi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde camianın önde gelen isimleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
media.fenerbahce.org

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan iftara, geçmiş dönem yöneticileri davet edildi. Ancak Aziz Yıldırım, davete katılmadı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan iftara, geçmiş dönem yöneticileri davet edildi. Ancak Aziz Yıldırım, davete katılmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Düzce'de bulunan Yıldırım, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile iftarda bir araya geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Düzce'de bulunan Yıldırım, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile iftarda bir araya geldi.

İftarda konuşan Yıldırım, Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışı hakkında şunları söyledi: "Biz Galatasaray’ı da Galatasaray’ın stadında yener, şampiyon oluruz. Bunu herkes bilsin."

Eski başkan, davete katılmamasına yönelik ise “Her sıkıştıklarında Aziz Yıldırım neden toplantılara gelmiyor diyorlar. Ben hiç bir toplantıya gitmeyeceğim. Başınızın çaresine bakacaksınız.” açıklamasında bulundu.

Eski başkan, davete katılmamasına yönelik ise “Her sıkıştıklarında Aziz Yıldırım neden toplantılara gelmiyor diyorlar. Ben hiç bir toplantıya gitmeyeceğim. Başınızın çaresine bakacaksınız.” açıklamasında bulundu.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?