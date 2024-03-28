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Gazeteci Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'nin Ligden Çekilme Gündemine Dair Dikkat Çeken Yorum

Gazeteci Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'nin Ligden Çekilme Gündemine Dair Dikkat Çeken Yorum

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.03.2024 - 16:34

Fatih AltaylıFenerbahçe Kulübü'nün 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulunda gündeme alınacak olan 'ligden çekilme' ihtimalini değerlendirdi.

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Olaylı geçen Trabzonspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre kararı almış, önlerinde ligden çekilme dahil 3 seçenek olduğunu ifade etmişti.

Olaylı geçen Trabzonspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre kararı almış, önlerinde ligden çekilme dahil 3 seçenek olduğunu ifade etmişti.

Koç, seçenekleri alt lige inmek, bir sene faaliyetleri durdurmak ve yurt dışından bir kulüp satın almak olarak açıklarken sponsor firmalardan da yazılı onay aldıklarını belirtmişti.

Koç, seçenekleri alt lige inmek, bir sene faaliyetleri durdurmak ve yurt dışından bir kulüp satın almak olarak açıklarken sponsor firmalardan da yazılı onay aldıklarını belirtmişti.

Başkan, krediler konusunda ise bankalarla görüşme yapılacağını da sözlerine eklemişti.

Başkan, krediler konusunda ise bankalarla görüşme yapılacağını da sözlerine eklemişti.

Youtube'da gündemi değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, Koç'un sözlerinden sonra açıklamada bulundu.

Youtube'da gündemi değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, Koç'un sözlerinden sonra açıklamada bulundu.

Altaylı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇

Altaylı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇

'Fenerbahçe’nin tüm borçlu kulüpler gibi bankalar ile yaptığı bir anlaşma ve 2023 yılı itibarıyla 11 milyar lirayı aşkın borcu var.

Kulüp bu borcu yapılandırdı ve 9 yılda ödeyecek.

Bunun dışında transferler dolasıyla başka kulüplerle yaptığı anlaşmalar ve transfer taksit ödemeleri var.

Futbolcularla yaptığı anlaşmalar ve taahhütler var. Sponsorları ile yaptığı anlaşmalar ve verdiği sözler, taahhütler var. 

Ve Fenerbahçe ligden çekilecek, öyle mi!

Buna inanmak, tartışmak bile abesle iştigaldir.

Bu kararı alanlar, tüm borç ve taahhütleri ödeyeceklerse ve borsadaki küçük yatırımcıların hisselerini de satın alacaklarsa elbette olabilir.

Yoksa komedidir.'

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