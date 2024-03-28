Gazeteci Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'nin Ligden Çekilme Gündemine Dair Dikkat Çeken Yorum
Gazeteci Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'nin Ligden Çekilme Gündemine Dair Dikkat Çeken Yorum
Fatih Altaylı, Fenerbahçe Kulübü'nün 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulunda gündeme alınacak olan 'ligden çekilme' ihtimalini değerlendirdi.
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Olaylı geçen Trabzonspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre kararı almış, önlerinde ligden çekilme dahil 3 seçenek olduğunu ifade etmişti.
Koç, seçenekleri alt lige inmek, bir sene faaliyetleri durdurmak ve yurt dışından bir kulüp satın almak olarak açıklarken sponsor firmalardan da yazılı onay aldıklarını belirtmişti.
Başkan, krediler konusunda ise bankalarla görüşme yapılacağını da sözlerine eklemişti.
Youtube'da gündemi değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, Koç'un sözlerinden sonra açıklamada bulundu.
Altaylı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇
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