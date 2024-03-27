Aziz Yıldırım’dan Tarihi Kongre Kararı: “Amacı Ne Belli Değil”
Aziz Yıldırım’dan Tarihi Kongre Kararı: “Amacı Ne Belli Değil”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrasında, 2 Nisan’da kongre düzenleneceğini ve ligden çekilmenin tartışılacağını açıklamıştı. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan’da düzenlenecek kongreye gitmeme kararı aldı.
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Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’u 3-2 yendiği karşılaşma sonrasında taraftarlar sahaya inmiş ve Fenerbahçeli bazı futbolcularla kavga etmişti.
Yaşananlar sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan’da kongrenin toplanacağını ve ligden çekilme konusunun konuşulacağını duyurmuştu.
Ali Koç, bugün baskın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, kongrede ligden çekilme, futbol şubesinin faaliyetlerine ara verme ve başka bir ülkeden kulüp alıp orada oynama gibi konuların konuşulacağını söyledi.
Sport Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım’ın kongreye katılmama kararı aldığını iddia etti.
Sabuncuoğlu’nun iddiasına göre Aziz Yıldırım; “Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip’i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. ‘Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz.” ifadelerini kullandı.
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