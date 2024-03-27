Ali Koç'un 3 Farklı Planı: "Alt Lige Düşmek, Futbol Faaliyetlerine Son Vermek veya Yurt Dışında Takım Almak"

Gazeteci Lube Ayar, Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç'un bir grup gazeteciyi ağırladığı toplantıda aldığı kararları takipçileriyle paylaştı. Üç saati aşkın süren toplantıda Lube Ayar, Ali Koç'un 'Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var.' sözlerini aktardı.