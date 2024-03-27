Ali Koç'un 3 Farklı Planı: "Alt Lige Düşmek, Futbol Faaliyetlerine Son Vermek veya Yurt Dışında Takım Almak"
Ali Koç'un 3 Farklı Planı: "Alt Lige Düşmek, Futbol Faaliyetlerine Son Vermek veya Yurt Dışında Takım Almak"
Gazeteci Lube Ayar, Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç'un bir grup gazeteciyi ağırladığı toplantıda aldığı kararları takipçileriyle paylaştı. Üç saati aşkın süren toplantıda Lube Ayar, Ali Koç'un 'Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var.' sözlerini aktardı.
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Fenerbahçe ile yakınlığıyla bilinen Gazeteci Lube Ayar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sohbet ettiği anlarda aldığı notları paylaştı.
Ali Koç'un "Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler.” dediğini söyleyen Lube Ayar, sosyal medya hesabında şunları söyledi:
"Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık, biz neredeysek onlar orada olacaklar. Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz."
"Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde... Fakat bu kongrede netleşecek."
"Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum.”
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"Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi."
"Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza ‘kavga etmeselerdi’ deniyor. Kadıköy’de saha ortasında sevindiler, kalecisilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza ‘Trabzon’da saha ortasında sevinmeselerdi’ dediler."
"Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, “dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı’ dedi. Tamamen katılıyorum buna… Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler.”
Lube Ayar'ın paylaşımları şöyleydi👇
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Hiç birine büzükleri yetmeyeceği için hiç bir karar almadan dağılacaklar. PFDK sevklerinin süresi uzasın diye mabatlarını yırtıyorlar.
Bir takım düşünün ki sürekli kendi lehlerine hata yapılan Bir takım düşünün ki sürekli ağlayan bir takım düşünün ki olmayan bir şeyden olmuş bir şeyler çıkar... Devamını Gör
hadi bakalım takımı ligden çekde görelim ne kadar delikanlısın ali kocda olsan seninde gücünün yetmiyecegi şeyler vardır ali başkan