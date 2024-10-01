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Hindistan Gezisinde Saç ve Cilt Bakımı İçin Berbere Giden Kadından Güldüren Tecrübe

Hindistan Gezisinde Saç ve Cilt Bakımı İçin Berbere Giden Kadından Güldüren Tecrübe

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 20:46

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@smells.art adlı Instagram hesabından içerikler üreten Berrenur Güven, Hindistan seyahatinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Genç kadın berberde saç ve cilt bakımı yaptırmıştı.

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Ama berberde yaşananlar bugüne kadar gördüğünüz bütün saç ve cilt bakımlarını unutturacak türdendi.

Ama berberde yaşananlar bugüne kadar gördüğünüz bütün saç ve cilt bakımlarını unutturacak türdendi.

Berber, saç masajı yaptığı esnada adeta kadının kafasını kıracaktı.

Berber, saç masajı yaptığı esnada adeta kadının kafasını kıracaktı.

İşte o anlar 👇

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