Hindistan Gezisinde Saç ve Cilt Bakımı İçin Berbere Giden Kadından Güldüren Tecrübe

@smells.art adlı Instagram hesabından içerikler üreten Berrenur Güven, Hindistan seyahatinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Genç kadın berberde saç ve cilt bakımı yaptırmıştı.
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Ama berberde yaşananlar bugüne kadar gördüğünüz bütün saç ve cilt bakımlarını unutturacak türdendi.
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Berber, saç masajı yaptığı esnada adeta kadının kafasını kıracaktı.
İşte o anlar 👇
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