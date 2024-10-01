Tespit Adam Gökhan Ünver’den Kırtasiyeci Parodisi İzleyenleri Güldürdü

Ürettiği içeriklerle kendine hayran bırakan Gökhan Ünver, gözlem gücü sayesinde alkışları toplayan videolar çekiyor. Her videosunda ele aldığı karakterleri en gerçekçi haliyle yansıtan Ünver bakalım bu içeriğinde neler yapmış.
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Son paylaşımı olan ‘Dijital baskıcı PDF Mehmet’ ile yine beğenileri toplayan Ünver’in her cümlesinden tespit akıyordu.
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Bakalım siz bu videoyu izleyince kimi hatırlayacaksınız? Yorumlarda buluşalım.
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