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Tespit Adam Gökhan Ünver’den Kırtasiyeci Parodisi İzleyenleri Güldürdü

Tespit Adam Gökhan Ünver’den Kırtasiyeci Parodisi İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 20:08

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Ürettiği içeriklerle kendine hayran bırakan Gökhan Ünver, gözlem gücü sayesinde alkışları toplayan videolar çekiyor. Her videosunda ele aldığı karakterleri en gerçekçi haliyle yansıtan Ünver bakalım bu içeriğinde neler yapmış.

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Son paylaşımı olan ‘Dijital baskıcı PDF Mehmet’ ile yine beğenileri toplayan Ünver’in her cümlesinden tespit akıyordu.

Son paylaşımı olan ‘Dijital baskıcı PDF Mehmet’ ile yine beğenileri toplayan Ünver’in her cümlesinden tespit akıyordu.

Bakalım siz bu videoyu izleyince kimi hatırlayacaksınız? Yorumlarda buluşalım.

Bakalım siz bu videoyu izleyince kimi hatırlayacaksınız? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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