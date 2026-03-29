article/comments
article/share
Haberler
Video
Hayatını Bir Köpek Gibi Yaşayan Twitch Yayıncısı: Havlıyor, Tuvalet İçin Etrafı Kokluyor

Hayatını Bir Köpek Gibi Yaşayan Twitch Yayıncısı: Havlıyor, Tuvalet İçin Etrafı Kokluyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 22:27

İçerik Devam Ediyor

İnternet, artık ucu bucağı olmayan bir 'içerik dünyasına' dönüştü. Yalnızca birkaç yıl içerisinde dijital ayak izlerimiz akılalmaz boyutlara ulaştı. İçerik üreticileri ise farklı bir şeyler yapmak, bu koskoca dünyada var olmak için türlü yollar deniyorlar. 

Sosyal medya üzerindeki hayatını bir köpek gibi yaşayan, izleyenlerden kendisini sevmesini isteyen Meowdalyn de onlardan biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meowdalyn, sosyal medyadaki hayatını "köpek" gibi yaşayan bir Twitch yayıncısı.

Meowdalyn, sosyal medyadaki hayatını "köpek" gibi yaşayan bir Twitch yayıncısı.

Instagram hesabında 86,3 B takipçisi bulunan Meowdalyn, şimdilerde bu içerik fikrini 'kolayca' uyguluyor olsa da geçmişte işler pek de öyle değildi. Mor köpek kulaklarıyla tanınan Meowdalyn, 2021 yılındaki bir paylaşımında şu ifadeleri kullanıyor:

'Pencerenin önünde oturan zavallı mor köpek yavrusu... son haftalarda hakkımda yapılan tüm ölüm tehditleri ve nefret dolu videoların ardından, internet çetesi sonunda TikTok hesabımı tamamen askıya aldırdı. Haksızlığa uğradığım için itiraz sürecindeyim; çünkü yanlış bir şey yapmadım, kuralları çiğnemedim, hiçbir şey yapmadım...İnsanların bir araya gelip, internette aynı fikirde olmadıkları şeyleri yok etmelerine izin verilmesi çok kötü. Yaptığım içeriği seviyorum. İnsanlar anlamaya tahammül edemedikleri şeylerden nefret ederler ve bu onların kaybıdır. Bana sadık kalan ve internette sunduklarımdan keyif alan herkese gerçekten minnettarım... Köpek kulaklarının bu kadar çok insanı rahatsız edeceğini kim bilebilirdi ki?'

Yıllardır köpek kulakları takan Meowdalyn, artık kuyruk da takıyor ve Twitch yayınlarında sürekli bir köpek gibi davranıyor. Oyuncakları ısırıyor, tuvaletini yapmak için etrafı kokluyor, kendisini sevenler olduğunda ise heyecanlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın