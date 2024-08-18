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Hatay’da Bir Gence Sivil Polis Otosuna Yol Vermediği İçin Ceza Kesildi: Polislerin Yaklaşımı Tepki Çekti

Hatay’da Bir Gence Sivil Polis Otosuna Yol Vermediği İçin Ceza Kesildi: Polislerin Yaklaşımı Tepki Çekti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 20:06

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Hatay’da bir gence, sivil polis otosuna yol vermediği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Ceza uygulanan sürücü ve polisler arasında geçen diyalog tepki çekti.

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Hatay'da gerçekleşen olayda, genç sürücünün depremzede olduğu belirtildi. Sivil polislerin, kendilerine yol vermeyen gence yaklaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Hatay'da gerçekleşen olayda, genç sürücünün depremzede olduğu belirtildi. Sivil polislerin, kendilerine yol vermeyen gence yaklaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Ceza yiyen depremzede genç ise "Polis olduğunuzu bilsem yol verirdim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Ceza yiyen depremzede genç ise "Polis olduğunuzu bilsem yol verirdim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

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lily

iş ahlakı sıfır bazılarının

Ece Özge Çetin

bu polislerde çok büyük bir ego sorunu var kendilerini ne sanıyorlar acaba? gücün kötüye kullanımı değil de ne bu şimdi? ben olsam şikayetçi olurdum.

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