Hatay’da Bir Gence Sivil Polis Otosuna Yol Vermediği İçin Ceza Kesildi: Polislerin Yaklaşımı Tepki Çekti

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Hatay'da gerçekleşen olayda, genç sürücünün depremzede olduğu belirtildi. Sivil polislerin, kendilerine yol vermeyen gence yaklaşımı sosyal medyada tepki topladı.
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Ceza yiyen depremzede genç ise "Polis olduğunuzu bilsem yol verirdim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.
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iş ahlakı sıfır bazılarının
bu polislerde çok büyük bir ego sorunu var kendilerini ne sanıyorlar acaba? gücün kötüye kullanımı değil de ne bu şimdi? ben olsam şikayetçi olurdum.
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