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Harry Potter Filmlerinde Herkesin Fark Ettiği Fakat Üzerine Hiç Konuşulmayan Ron Weasley Detayı

Harry Potter Filmlerinde Herkesin Fark Ettiği Fakat Üzerine Hiç Konuşulmayan Ron Weasley Detayı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 15:56

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Harry Potter, tüm zamanların en çok izlenen serilerinden biri. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu seri, sadece bir film ya da kitap serisi olmanın ötesinde küresel bir fenomene dönüştürmüş durumda. Bu yüzden, Harry Potter'ın popülaritesi ve etkisi, yıllar geçtikçe artmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@filmegitmeden...
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Harry Potter serisinin son filminde, bir sahnede Ron Weasley'nin görsel efekt olduğunu birçok kişi fark etmiştir fakat bu detay üzerine pek konuşulmadı.

Harry Potter serisinin son filminde, bir sahnede Ron Weasley'nin görsel efekt olduğunu birçok kişi fark etmiştir fakat bu detay üzerine pek konuşulmadı.

Filmdeki bu detayı konu alan 'filmegitmedenonce' bunun sebebini açıkladı.

Filmdeki bu detayı konu alan 'filmegitmedenonce' bunun sebebini açıkladı.

Bu sahneler çekilirken oyuncu Rupert Grint önemli bir işi sebebiyle sete gidemediğinden onun yerine görsel efekt kullanılmış.

Bu sahneler çekilirken oyuncu Rupert Grint önemli bir işi sebebiyle sete gidemediğinden onun yerine görsel efekt kullanılmış.

Dönemin teknolojisi sebebiyle de ortaya böyle bir görüntü çıkmış.

İşte o video;

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