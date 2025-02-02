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Harika Fikir: Güney Kore'de Çevreyi Rahatsız Etmeden Yapılan Kulaklıklı Disko Partisi

Harika Fikir: Güney Kore'de Çevreyi Rahatsız Etmeden Yapılan Kulaklıklı Disko Partisi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2025 - 12:04 Son Güncelleme: 02.02.2025 - 12:07

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Eğlenmek elbette herkesin en temel hakkı. Ancak, zaman zaman bazı keyifli anlar, başka bir kişinin huzurunu kaçırabiliyor. Başkasının alanına işgal etmeden eğlenmek de elbette mümkün. Bu, hem kendimizin hem de çevremizdeki insanların huzurunu korumak adına önemlidir. Bu dengeyi sağlamak, bireysel özgürlüklerle sosyal sorumluluklar arasındaki hassas çizgiyi korumak anlamına gelir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAtjcV...
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Güney Kore'de düzenlenen "Kulaklıklı Disko Partisi" sosyal medyada viral oldu.

Güney Kore'de düzenlenen "Kulaklıklı Disko Partisi" sosyal medyada viral oldu.

Mümkün olan en az gürültüyle sonuna kadar eğlenebilen insanların o anları, izleyenlere de fikir verdi.

Mümkün olan en az gürültüyle sonuna kadar eğlenebilen insanların o anları, izleyenlere de fikir verdi.

İşte o parti;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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