Harika Fikir: Güney Kore'de Çevreyi Rahatsız Etmeden Yapılan Kulaklıklı Disko Partisi

Eğlenmek elbette herkesin en temel hakkı. Ancak, zaman zaman bazı keyifli anlar, başka bir kişinin huzurunu kaçırabiliyor. Başkasının alanına işgal etmeden eğlenmek de elbette mümkün. Bu, hem kendimizin hem de çevremizdeki insanların huzurunu korumak adına önemlidir. Bu dengeyi sağlamak, bireysel özgürlüklerle sosyal sorumluluklar arasındaki hassas çizgiyi korumak anlamına gelir.