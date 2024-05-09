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Hamilelik Haberinini Eşiyle Paylaşan Sosyal Medya Kullanıcısının Kaydettiği Duygusal Anlar Gündem Oldu

Hamilelik Haberinini Eşiyle Paylaşan Sosyal Medya Kullanıcısının Kaydettiği Duygusal Anlar Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 11:21

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Evlilik iki insanın hayatlarını bir araya getirdiği kutsal bir bağdır, evliliğin en büyük armağanlarından biri ise çocuk sahibi olmaktır. Hamilelik haberini eşiyle paylaşan sosyal medya kullanıcısı eşiyle paylaştığı duygusal anları videoya aldı. Viral olan videoda, eşinden gelen hamilelik haberiyle duygularına hakim olamayan bir baba adayının sevinç dolu anlarına şahit oluyoruz.

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Bu anları kaydeden TikTok kullanıcısı sürprizine tatlı bir oyunla başlayarak hamilelik haberini eşine beklemediği bir anda verdi.

Bu anları kaydeden TikTok kullanıcısı sürprizine tatlı bir oyunla başlayarak hamilelik haberini eşine beklemediği bir anda verdi.

Eşinden gelen "baba oluyorsun" müjdesiyle, şaşkına dönen genç baba adayı duygularına hakim olmadı. Çiftin mutlu görüntüleri büyük beğeni topladı.

Eşinden gelen "baba oluyorsun" müjdesiyle, şaşkına dönen genç baba adayı duygularına hakim olmadı. Çiftin mutlu görüntüleri büyük beğeni topladı.

Gözlerimizi dolduran anlar;

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loneliness strengthens

bugün de yine başkalarına adına mutlu olup kendi adımıza utandık çok şükür