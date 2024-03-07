Hamilelik Döneminde Yaşadıklarından Şarkı Yapan Kadın: 'Seni Lohusayken Hüngür Hüngür Ağlatacaklar'

Özlenen İzel Uzun isimli kadın, hamilelik döneminde yaşadıklarından yaptığı şarkıyı sosyal medya hesabında paylaştı.
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Sözleri lohusayken yazdığını belirten kadın, yaptığı şarkıyla da binlerce kadının sesi oldu.
O kadın yaptığı şarkıda, 'Memleketten gelecekler, torun nerede diyecekler. Verecek akılları olacak, sivri dilleri olacak. Sütün yetiyor sanacaksın ama eleştiri alacaksın. Bu benim çocuğum demeyi öğreteceğim. Üşüyor bebek diyecekler, üzerini kat kat giydirecekler. Ayağında salla diyecekler. Kundağa sar diyecekler. Sinir küpü olacaksın ve bazen çıldıracaksın. Saçmalıyorsunuz demeyi öğreteceğim. Bazen de kocanı dolduracaklar. Seni lohusayken hüngür hüngür ağlatacaklar. 40'ı çıktı diyeceksin artık annen gitsin diyeceksin. kocan sana düşman olacak, psikolojin bozulacak. Kendi gider sanacaksın ama avcunu yalayacaksın. Hepsini evden koymayı öğreteceğim' dedi.
İşte o şarkı: 👇
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