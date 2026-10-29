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İzmir'de Sokak Ortasında Zıplayan Grup Gündem Oldu: Görüntüler Sosyal Medyada Yayıldı

İzmir'de Sokak Ortasında Zıplayan Grup Gündem Oldu: Görüntüler Sosyal Medyada Yayıldı

İzmir
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 16:06
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İzmir'de sokak ortasında zıplayıp dans eden kalabalık bir grubun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, İHA kaynaklı olarak haberleşti. Görüntülerde yoldan geçen bir kişinin gruba yaklaşıp fotoğraf çektirdiği ve olaya şaşkınlıkla tepki gösterdiği görülüyor.

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İzmir'de dans edip zıplayan Yahudiler gündem oldu.

İzmir'de dans edip zıplayan Yahudiler gündem oldu.

Hasidik Yahudi olarak tanıtılan bir grup İzmir'de Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde bir araya geldi. Haberde, grubun İsrail'de yapılan seçimlerde Binyamin Netanyahu'nun geriye düşmesiyle sokak ortasında zıplayıp dans ettiler.

O anları görenler sosyal medyada gündem oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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