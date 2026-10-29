İzmir'de Sokak Ortasında Zıplayan Grup Gündem Oldu: Görüntüler Sosyal Medyada Yayıldı

İzmir'de sokak ortasında zıplayıp dans eden kalabalık bir grubun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, İHA kaynaklı olarak haberleşti. Görüntülerde yoldan geçen bir kişinin gruba yaklaşıp fotoğraf çektirdiği ve olaya şaşkınlıkla tepki gösterdiği görülüyor.