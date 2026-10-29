İzmir'de Sokak Ortasında Zıplayan Grup Gündem Oldu: Görüntüler Sosyal Medyada Yayıldı
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İzmir'de sokak ortasında zıplayıp dans eden kalabalık bir grubun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, İHA kaynaklı olarak haberleşti. Görüntülerde yoldan geçen bir kişinin gruba yaklaşıp fotoğraf çektirdiği ve olaya şaşkınlıkla tepki gösterdiği görülüyor.
İzmir'de dans edip zıplayan Yahudiler gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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