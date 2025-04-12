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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 14:40

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 12.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Teknoloji ve stil bu listede buluşuyor: Ev temizliğini zahmetsiz hale getiren Roborock robot süpürge ve güneşli havaların vazgeçilmezi Ray-Ban gözlük gibi çok satan ürünler haftaya damgasını vurdu. Her biri kullanıcıların favorisi olmuş bu ürünler, işlevsellik ve şıklığı bir araya getiriyor. Alışverişe başlamadan önce mutlaka göz atmalısın!

Günlük kombinlerde sadelikten ödün vermeyenlerin favorisi Mugo, bu kez indirimle karşımızda! Basic tişörtlerden stil sahibi çantalara kadar birçok üründe tasarım zarafeti ve rahatlık bir arada. Gardırobunu yenilemek isteyen herkes bu kampanyayı kaçırmadan alışverişe başlamalı.

Şehir içi ulaşımda devrim yaratacak katlanabilir E-Bike, BİM’in 11 Nisan aktüel kataloğuna damgasını vuruyor. Hem çevreci hem ekonomik bu ulaşım alternatifi, özellikle pratiklik arayanlar için büyük kolaylık sunuyor. Katlanabilir tasarımıyla hem saklaması hem taşıması olay!

Spor şıklığını tamamlayacak en havalı ayakkabılar şimdi indirimde! Salomon’un araziye meydan okuyan modellerinden adidas’ın günlük kullanımda konfor sunan tasarımlarına kadar birçok seçenek seni bekliyor. Koşuya da çıksan kahveye de gitsen, bu ayakkabılar ayağından çıkmayacak.

Kahve severlerin kalbini çalacak bu tam otomatik espresso makinesi, A101’in internet kataloğuna özel olarak geliyor. Tek tuşla kafe kalitesinde kahve hazırlamak isteyenler için büyük bir fırsat! Sabahları mis gibi kokan kahveyle uyanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Hangi kitaplar bu hafta okurların kalbini fethetti, merak ediyorsan seni şöyle alalım. Kişisel gelişimden romanlara uzanan bu liste, kitaplığını tazelemek isteyenler için tam bir ilham kaynağı. Okuma listen büyüsün, ruhun da beslensin!

Alışverişin en tatlı hali ŞOK’a uğruyor çünkü bu kampanya hem hesaplı hem bol çeşitli! Seçili ürünlerde “ne alırsan 75 TL” fırsatıyla dolabını, mutfağını ya da kozmetik rafını dilediğince yenileyebilirsin. Sepetler dolarken cüzdanlar hafif kalıyor!

Makyaj çantanı yenilemek için en doğru zaman! 900 TL’lik alışverişe 200 TL indirim sunan bu kampanyayla hem sevdiğin markaları stoklayabilir hem de bütçeni zorlamadan güzelliğini konuşturabilirsin. Favori rujun ya da allığın bitmeden yakala deriz!

Dış görünüşünden iç sağlığına kadar her detayı önemseyenler buraya! Kapsamlı bir kişisel bakım rutini oluşturmak isteyenler için seçilen bu indirimli ürünler arasında ihtiyacına uygun birçok seçenek var. Hem bakım yap hem tasarruf et!

Dekorasyonda fark yaratmak bazen çok küçük detaylarla mümkün! Estetik görünümüyle evine modern hava katacak bu ürünler hem uygun fiyatlı hem de göz alıcı. Şıklık artık büyük bütçeler gerektirmiyor, sadece doğru parçaları seçmek yeterli.

Kokusu hafızalara kazınan, karşı konulmaz parfümlerle tanışmaya hazır mısın? Afrodizyak etkisiyle büyüleyen bu erkek parfümleri, etkileyici bir iz bırakmak isteyenler için birebir. Karizmatik bir duruşun tamamlayıcısı artık cebinde taşınabilir bir şişe!

Sezon sonu demek, en tarz parçaları indirimli alma zamanı demek! Salomon’un fonksiyonel şıklığından Puma’nın sportif çizgilerine kadar birçok ürünü çok daha uygun fiyatlarla yakalayabilirsin. Stiline stil katmak isteyenler için bu kampanya altın değerinde.

Patili dostlarımız için hem sağlıklı hem konforlu ürünler şimdi daha uygun! Kaliteli mamalardan işlevsel tasmaya kadar birçok ihtiyaca yönelik ürünle onların mutluluğu garanti altına alınıyor. Hayat arkadaşlarımıza hak ettikleri ilgiyi şimdi daha uygun fiyata gösterebilirsin.

Cilt bakım dünyasında son dönemin parlayan yıldızı salyangoz özü, yenileyici etkisiyle dikkat çekiyor. Bu doğal içerik, özellikle cilt lekeleri, sivilce izleri ve yaşlanma belirtileriyle savaşta önemli bir rol oynuyor. Krem formuyla bakım rutinine kolayca dahil edebilirsin!

Ev yaşamında işleri kolaylaştıran, aynı zamanda estetik dokunuşlar katan ürünler bu listede buluştu. Her biri kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen bu parçalarla evini hem işlevsel hem şık bir hale getirebilirsin. Kapsamlı ve pratik öneriler arıyorsan bu içerik tam senlik.

Bazı ürünler vardır, daha bitmeden yedeği alınır! Etkisiyle bağımlılık yaratan bu güzellik ürünleri, kullanan herkesin favorisi olmuş durumda. Güzellik rutininin yıldızları olmaya aday bu parçaları bir kez denedin mi vazgeçemeyeceksin.

Market raflarında gördüğünde sepete atmadan geçemediğin, ama fiyatı yüzünden iki kez düşündüğün o ürünleri bu içerikte topladık. 200 TL altında kalan gıda ürünleriyle hem bütçeni yormadan alışveriş yapabilir hem de evde lezzet dolu sofralar kurabilirsin. "BİM'e gelse de alsak!" dedirten fırsatlara göz atmadan geçme.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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