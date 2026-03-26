Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 28–29 Mart’ta İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 17:31

Mart ayının son hafta sonunda kültür ve sanat etkinlikleri şehirleri hareketlendiriyor. 28–29 Mart’ta İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da tiyatrodan sergiye, konserden atölyelere kadar pek çok seçenek sanatseverleri bekliyor. Her zevke hitap eden programlar, hafta sonunu dopdolu geçirmeniz için fırsatlar sunuyor.

Ankara Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri Listesi

Ankara Sinema Etkinlikleri

  • Çatlı 79 | Paribu Cineverse Podium | 28-29 Mart 14:30,17:00,19:30,22:00 | Biyografi | 2D, 1sa 57dk

  • Deccal 3 | Paribu Cineverse Podium | 28-29 Mart 14:35,16:50,19:05,21:25 | Korku | 2D, 1sa 35dk

  • Hamnet | Paribu Cineverse Podium | 28-29 Mart 19:00,21:45 | Dram | 2D altyazılı, 2sa 5dk

  • Cahim 2 | Paribu Cineverse Podium | 28-29 Mart 19:40,21:45 | Korku | 2D, 1sa 24dk

Ankara Tiyatro Etkinlikleri

  • Aşk Reyonu | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi | 28 Mart 20:30 | Dram/Komedi | Prömiyer

  • Anlatanadam | Route Ankara Sahnesi | 28 Mart 21:00 | Stand-Up | Tek Kişilik Gösteri

  • Ali Babanın Çiftliği I | Çayyolu Sahne | 29 Mart 13:00 | Çocuk Oyunu |

İzmir Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri Listesi

İzmir Sinema Etkinlikleri

  • Kardeşler Araştırma | Paribu Cineverse Forum Bornova | 28-29 Mart 13:45,16:10,18:35,21:00 | Komedi | 2D, 1sa 43dk

  • Çatlı 79 | Paribu Cineverse Forum Bornova | 28-29 Mart 16:30,21:55 | Biyografi | 2D, 1sa 57dk

  • Hamnet | Paribu Cineverse Forum Bornova | 28-29 Mart 13:40,19:10 | Dram | 2D altyazılı, 2sa 5dk

  • Şampiyon Keçi (GOAT) | Paribu Cineverse Forum Bornova | 28-29 Mart Gündüz Kuşağı | Animasyon | 1sa 40dk

İzmir Tiyatro Etkinlikleri

  • Çıkış Yok | Maske Sanat Tiyatro | 28 Mart 20:30 | Varoluşçu Dram | 16+ Yaş

  • Büyük Plan Tiyatro Proje No:2 | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi | 29 Mart 20:00 | Komedi/Düşünsel |

Eskişehir Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri Listesi

Eskişehir Sinema Etkinlikleri

  • Kurtuluş Projesi | Paribu Cineverse Espark | 28-29 Mart Vizyon Saati | Bilim Kurgu | 2sa 36dk

  • Deccal 3 | Paribu Cineverse Espark | 28-29 Mart 15:15,17:30,19:45,22:00 | Korku | 2D, 1sa 35dk

  • Çatlı 79 | Paribu Cineverse Espark | 28-29 Mart 19:05,21:45 | Biyografi | 2D, 1sa 57dk

  • Şampiyon Keçi (GOAT) | Paribu Cineverse Espark | 28-29 Mart Gündüz Kuşağı | Animasyon | 3D Dublajlı, 1sa 40dk

Eskişehir Tiyatro Etkinlikleri

  • Lüküs Hayat | AKM Sahnesi | 28 Mart 20:00, 29 Mart 18:00 | Operet/Müzikal | Şehir Tiyatroları

  • Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin | Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi | 28 Mart 20:00, 29 Mart 15:00 | Feminist Dram | Şehir Tiyatroları

Antalya Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri Listesi

Antalya Sinema Etkinlikleri

  • Çatlı 79 | Paribu Cineverse MarkAntalya | 28-29 Mart 13:50,16:40,19:20,22:00 | Biyografi | 2D, 1sa 57dk

  • Cahim 2 | Paribu Cineverse MarkAntalya | 28-29 Mart 15:45,17:45,19:50,22:00 | Korku | 2D, 1sa 24dk

  • Hamnet | Paribu Cineverse MarkAntalya | 28-29 Mart 19:00,21:45 | Dram | 2D altyazılı, 2sa 5dk

  • Kurtuluş Projesi | Paribu Cineverse MarkAntalya | 28-29 Mart Vizyon Saati | Bilim Kurgu | 2sa 36dk

Antalya Tiyatro Etkinlikleri

  • Yoldan Çıkan Oyun | Antalya Devlet Tiyatrosu Sahnesi | 28 Mart 20:00 | Komedi/Fars | Meta-tiyatro

  • Keloğlan Dürüstlük Ülkesinde | Antalya Tiyatro Özgün Sahnesi | 28 Mart 20:30 | Çocuk/Mitoloji |

  • Arı Maya Bal Kovanı / Buz Devri | Antalya Tiyatro Özgün Sahnesi | 29 Mart 15:00 | Çocuk/Uyarlama |

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
